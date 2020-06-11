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Футбол «Динамо» предлагали заменить Хохлова на Карреру В июне 2019 года «Динамо» продлило контракт с Хохловым, а уже через месяц начались разговоры, что столичному клубу предлагают другого тренера.

Хоккей «Трактор» обменял права на Тренина в СКА "Трактор" обменял права на форварда Якова Тренина, выступающего в НХЛ за "Нэшвилл Предаторз", в петербургский СКА, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.

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