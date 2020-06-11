Экономика
РИА НовостиПутин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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Экономика
Сбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС
Сбербанк получает с 2ГИС собственную картографическую платформу, которую планирует развивать совместно с сервисами «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и др.
Ведомости 02:11
Футбол
«Динамо» предлагали заменить Хохлова на Карреру
В июне 2019 года «Динамо» продлило контракт с Хохловым, а уже через месяц начались разговоры, что столичному клубу предлагают другого тренера.
Спорт день за днем 12:40
Хоккей
«Трактор» обменял права на Тренина в СКА
"Трактор" обменял права на форварда Якова Тренина, выступающего в НХЛ за "Нэшвилл Предаторз", в петербургский СКА, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 12:36
Общество
Российские школьники в 2020 году получат аттестат без ЕГЭ
Москва, 11 июня 2020, 10:39 — REGNUM В 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).
REGNUM 03:39
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Авто
Haval назвала внедорожник «большой собакой»
Новый внедорожник Haval, чьи изображения «Автоновости дня» опубликовали на прошлой неделе, назвали «Большой собакой» (с китайского «Da gou»).
Автоновости дня вчера в 09:42
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M51 засветился в бенчмарке
Ранее сообщалось, что аппарат получит квадрокамеру с главным датчиком Samsung ISOCELL GW1 разрешением 64 Мп, врезанную в дисплей фронтальную камеру, 64 или 128 ГБ флэш-памяти, подэкранный дактилоскоп, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешениям Full HD+.
Megaobzor.com вчера в 06:58
Общество
В Омской области отменили режим самоизоляции
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
Российская газета 11:10
Происшествия
Дочь Ефремова ответила на сообщения о появлении отца в Telegram
Rambler News Service 09:07
Происшествия
Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат
РИА Новости 11:18
Общество
Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:05
Гаджеты
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 с поддержкой NFC за $32
Что касается стоимости, то версия Xiaomi Mi Band 5 без поддержки NFC обойдётся в 27 долларов США, с поддержкой — в 32 доллара.
3DNews 03:42
Наука
Музыка Моцарта снижает частоту эпилептических припадков
После трехмесячного базового периода первая группа слушала оригинальную «Сонату для двух фортепиано ре мажор» Моцарта каждый день на протяжении трех месяцев, а в течение следующих трех месяцев – ее измененную версию с нарушенным ритмом.
Машины и Механизмы 07:41
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клещей
Газета.Ru 07:46
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11:58
Политика
Парад Победы в Москве посетят 12 зарубежных лидеров
Общественное телевидение России 11:57
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Мифина США.
РБК 11:15
Общество
В Мосгордуме решено проверить миллиардные доходы Шапошникова
Как сообщало ИА REGNUM, в декларации Шапошникова фигурируют доходы почти в 2 млрд рублей в 2019 году.
REGNUM 10:33
Происшествия
Главного инженера ТЭЦ в Норильске арестовали по делу о разливе топлива
В конце мая на ТЭЦ энергетической компании, которой владеет Норникель, произошла утечка дизельного топлива.
Эхо Москвы 10:05
Армия и оружие
МиГ-35 станет носителем перспективного оружия
Агентство «РИА Новости» обнародовала интервью с летчиком-испытателем корпорации «МиГ» Дмитрием Селивановым, который рассказал о перспективах новейшего многофункционального истребителя МиГ-35.
ГЛАС.RU 09 июня в 23:37
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
Наука
Гигантский вулкан под Германией оказался активным
Последнее извержение в Айфеле произошло 13000 лет назад, и недавно мы писали о последствиях этого крупного катаклизма — тогда посередине Европы на несколько столетий образовалась гигантская «мертвая зона», на на длительное время нарушившая привычные коммуникации между племенами первобытных охотников и собирателей.
Популярная механика 06:30
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
Общество
В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц
С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50.
РБК 07:18
Игры
Авторы Rustler (Grand Theft Horse) показали восемь минут игрового процесса
С апреля в Steam доступна бесплатная демо-версия Rustler: Prologue.
Evo-rus.com 12:25
Здоровье
Условия для победы над COVID-19 назвал губернатор
Глава региона уверен - этот сценарий говорит о том, что для полной победы над инфекцией необходима иммунизация населения: через вакцинирование или формирование естественного иммунитета.
VN.RU 01:09
Общество
В Нижегородской области отменяют двухнедельный карантин для приезжих
Нижний Новгород, 11 июня 2020, 19:08 — REGNUM В Нижегородской области отменяется обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других регионов.
REGNUM 12:08