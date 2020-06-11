Экономика
РИА НовостиПутин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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Политика
Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области
Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Российская газета 08:42
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Общество
В Смольном объяснили медленную отмену ограничений по коронавирусу
Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин попросил не сравнивать Петербург и Москву и объяснил, почему в городе отменяют ограничения по коронавирусу гораздо медленнее, чем в Москве.
Собака.ru 12:49
Политика
США продлили санкции против Белоруссии
США продлили на год санкции в отношении Белоруссии из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" этой страны, говорится в уведомлении за подписью президента США Дональда Трампа, распространенном в четверг Белым домом.
РИА Новости 11:59
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Экономика
Крупнейшие госбанки РФ покинули рейтинг самых удобных банков мира
9 июня 2020 года стало известно, что крупнейшие российские государственные банки (ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк» и АО «Россельхозбанк») покинули рейтинг самых удобных банков мира по версии журнала Forbes.
Саминвестор вчера в 03:13
Происшествия
Представители Ефремова не предложили компенсацию семье погибшего
Известия вчера в 12:38
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 09 июня в 04:07
Армия и оружие
В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии
В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com 04:04
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Политика
Кремль заявил, что в России олигархов нет
В России нет олигархов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
БИЗНЕС Online вчера в 05:54
Общество
В работе сервисов Сбербанка произошел сбой
В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Ведомости 13:08
Кино
Эротическая драма «365 дней» стала самой популярной на Netflix
Фильм «365 дней» режиссёра Барбары Бяловас стал лидером по просмотрам на стриминговом сервисе Netflix.
News.ru 08:10
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия вчера в 10:30
Общество
Кравцов рассказал, когда школьники получат аттестаты
Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, а те, а остальные смогут их забрать 15 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Московский Комсомолец 08:05
Хоккей
Чемпиона России по хоккею определит ФХР
Чемпиона России по хоккею сезона-2019/20 определит Федерация хоккея России (ФХР), сообщается на сайте КХЛ.
РИА Новости 12:46
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 12:48
Кино
Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли
Культуромания 10:16
Экономика
Проблемные регионы получат деньги на развитие
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
Российская газета 05:26
Общество
Глава Крыма рассказал об отмене ограничений на полуострове
Симферополь, 11 июня 2020, 11:59 — REGNUM Требование носить маски в общественном транспорте и местах массового скопления людей останется в силе в Крыму и после 15 июня, когда будет отменён режим ответственного поведения.
REGNUM 04:59
Космос
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости вчера в 16:15
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Общество
Правительство утвердило новые меры поддержки россиян
Правительство приняло новые меры поддержки граждан на фоне распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 11:59
Общество
Собянин призвал продолжать работу на удалёнке в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» призвал продолжать режим дистанционной работы в городе.
RT на русском 11:47
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
Политика
ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
ТАСС 13:11
Общество
В Омской области отменили режим самоизоляции
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
Российская газета 11:10