Экономика
РИА НовостиПутин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России принять меры по повышению привлекательности условий предоставления образовательных кредитов, включая снижение ставки по таким кредитам для заемщиков до 3%, увеличение периода отсрочки их выплаты, а также увеличение размеров налоговых вычетов для лиц, выплачивающих образовательные кредиты и проценты по ним», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.Взгляд.ру12:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Общество
Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по COVID-19
Всего в России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией, в их числе Москва и Тюменская область.
РБК 14:18
Общество
Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда стабилизируется
Ситуация на рынке труда стабилизируется, поддержка безработных будет продолжена.
ТАСС 08 июня в 04:35
Происшествия
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Юрист Сергей Жорин рассказал, как статья о сбыте наркотиков отразится на расследовании дела о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:19
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 уже можно предзаказать за $40
Megaobzor.com вчера в 09:06
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости 11:58
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Общество
Верховный суд ограничил возможности ареста предпринимателей
Верховный суд ограничил возможности ареста предпринимателей. Об этом стало известно после веб-конференции, которая состоялась 11 июня.
Piter.tv 10:59
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца
Алеся Кафельникова, модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в голой фотосессии для обложки издания ELLE Russia.
ИнфоСМИ 07:57
Происшествия
Дочь Ефремова ответила на сообщения о появлении отца в Telegram
Rambler News Service 09:07
Авто
«АвтоВАЗ» отложил введение неполной рабочей недели
Rambler News Service вчера в 08:12
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
Общество
В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе и ресторанах
Подмосковье откроет летние веранды в ресторанах и кафе с пятницы, 12 июня, заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью передаче "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАСС 14:13
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева поделилась редким фото с мужем
Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе.
ФАН 04:09
Общество
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Путешествия
Египет 1 июля открывает границы для иностранных туристов
1 июля страна открывает границы для иностранных туристов и возобновляет международное авиасообщение.
Интерфакс 12:02
Шоу-бизнес
Роковая «Кармелита»: жизнь Щеголева расколол роман с Зиминой
Гармоничные отношения и новая любовь вошли в жизнь Максима вместе с актрисой Теоной Дольниковой.
Вести.Ru вчера в 07:55
Происшествия
По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
Политика
Мурашко допустил формат чередования карантина и его отмены
Могут использоваться разные режимы.
РИА Новости 14:01
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 21 июня
За последние десять дней в Воронежской области произошел резкий подъем заболеваемости коронавирусом.
Российская газета 12:54