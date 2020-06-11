с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Общество Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по COVID-19 Всего в России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией, в их числе Москва и Тюменская область.

Происшествия Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья Юрист Сергей Жорин рассказал, как статья о сбыте наркотиков отразится на расследовании дела о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов.

Общество В России увеличили пособия по безработице «Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. 689

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня. 473

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 1,4K

Общество Верховный суд ограничил возможности ареста предпринимателей Верховный суд ограничил возможности ареста предпринимателей. Об этом стало известно после веб-конференции, которая состоялась 11 июня. 4

Шоу-бизнес Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца Алеся Кафельникова, модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в голой фотосессии для обложки издания ELLE Russia. 16

Политика Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко. 311

Общество Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС. 1,6K

Шоу-бизнес Екатерина Андреева поделилась редким фото с мужем Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе. 7

Общество Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией. 15

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 3K

Путешествия Египет 1 июля открывает границы для иностранных туристов 1 июля страна открывает границы для иностранных туристов и возобновляет международное авиасообщение.