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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России принять меры по повышению привлекательности условий предоставления образовательных кредитов, включая снижение ставки по таким кредитам для заемщиков до 3%, увеличение периода отсрочки их выплаты, а также увеличение размеров налоговых вычетов для лиц, выплачивающих образовательные кредиты и проценты по ним», – говорится в перечне поручений на сайте
 Кремля.
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