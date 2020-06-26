Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
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Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года

РБК12:29

Путин поручил ускорить утверждение программы развития Дальнего Востока

Вести.Ru10:51

Путин поручил увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке

Российская газета10:11

Путин поручил правительству утвердить план развития Дальнего Востока

Известия10:33

Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока

Газета.Ru10:14

Путин поручил в трехмесячный срок утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока

ТАСС10:47

Путин поручил предусмотреть средства на нацпрограмму развития ДФО

РИА Новости10:43
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Общество

Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 20:21
6
Энергетика

Россия планирует увеличить поставки газа в Китай

Миллер добавил, что в обозримом будущем объем поставок газа в Китай превысит 130 млрд куб. м газа в год.
Газета.Ru 14:48
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Авто

Новый Kia Carnival стал кросс-вэном

В новой генерации Carnival сменил облик классического однообъёмника на кроссоверный формат с пусть и небольшим, но полноценным капотом, расширенными колёсными арками, защитным пластиковым обвесом по периметру кузова, видоизменённной светотехникой, решёткой радиатора и бамперами.
Autorating.ru вчера в 06:42
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Политика

Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.
RT на русском 20:14
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Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн остался без штанов на дне рождения у Егора Крида

В числе гостей на дне рождения у Крида были такие знаменитости, как Наталья Рудова, Юлианна Караулова и 22-летний рэпер Алишер Моргенштерн, который пришел на вечеринку в сопровождении своей девушки.
Bimru.ru 07:53
9
Шоу-бизнес

Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:41
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Культура

Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году

Псковское агентство информации вчера в 02:25
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Армия и оружие

Азербайджан отмечает День вооружённых сил

Вооружённые силы независимого Азербайджана были созданы 102 года назад, их формирование началось с постановления правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР), вышедшего 26 июня 1918 года.
Евразия Daily 07:29
1
Наука

Жители Сибири начали использовать ездовых собак более 9 500 лет назад

Evo-rus.com 11:43
7
Общество

Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты и голода

Среди других целей, по которым Россия продвинулась дальше всего, названы "Качественное образование", а также "Достойная работа и экономический рост".
Российская газета 14:36
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Происшествия

В московских роддомах пройдут проверки из-за найденных младенцев

В роддомах Москвы будет проведена проверка после истории с пятью младенцами, найденными в квартире, сообщила «РИА Новости» детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
Коммерсантъ вчера в 20:59
815
Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM вчера в 05:28
39
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции превысила 65%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ превысила 65%, проголосовали почти 763,8 тыс. человек.
ТАСС 11:54
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Спорт

В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ

Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
2,8K
Политика

Киев призвал усилить санкции против РФ из-за голосования в Крыму

Украина недовольна голосованием по поправкам в конституцию РФ в Крыму, из-за чего просит усилить санкционное давление в отношении Москвы, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 11:17
24
Общество

РСМ предлагает создать платформу дистанционной занятости молодых

Глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий предложил создать в РФ онлайн-платформу дистанционной занятости молодых людей, которая позволит решить проблему с трудоустройством молодежи, особенно после завершения пандемии коронавируса.
РИА Новости 20:23
Игры

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
Goroday.ru 18:22
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Экономика

Эксперт назвал выгодную альтернативу банковским вкладам

«Во втором случае добавится вознаграждение управляющей компании, но гарантий, что деньги будут вложены максимально эффективно, нет», — отметила эксперт.
Телеканал 360° 20:10
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш 00:53
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Футбол

«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом

Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
CT news 14:15
Автоспорт

«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме

"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru 16:43
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
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Политика

Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико.
Известия 19:56
Политика

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Общество

В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее на голосовании

Жительница села Лузино и председатель УИК №1352 Анна Ганева выиграла квартиру в лотерее, организованной на избирательных участках в Омске.
Sota.vision 02:39
152
Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ru 12:13
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Газета.Ru 12:22
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Политика

США из-за Гонконга ввели визовые санкции против китайских чиновников

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о введении визовых ограничений в отношении чиновников Коммунистической партии Китая (КПК) за "подрыв автономии" Гонконга.
Интерфакс 13:40
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Политика

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

РБК 15:39
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