Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
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Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»

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Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV

Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
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