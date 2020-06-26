Общество
РИА НовостиПутин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
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Футбол
«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 12:59
Футбол
«Ливерпуль» победил в чемпионате Англии по футболу впервые за 30 лет
МР7.ру вчера в 00:33
Общество
Правительство выделило средства для выплат на детей до 16 лет
Правительство одобрило выделение Минфину средств на выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
РИА Новости 02:41
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
Происшествия
Главу строительной компании нашли мертвым в Москве
Бизнесмена Андрея Грудина обнаружили мертвым в Москве. Тело руководителя строительной компании нашли в офисе его фирмы в ночь на 27 июня.
Известия 00:38
Политика
Брат Трампа подал новый иск против выхода книги племянницы президента
Брат президента США Дональда Трампа Роберт подал в суд Нью-Йорка новый иск с требованием остановить публикацию книги племянницы президента Мэри Трамп о главе государства и его семье, сообщает телеканал CNBC.
РИА Новости 02:21
Авто
Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию
Letnews.ru 25 июня в 03:04
Общество
В Челябинской области режим ограничений продлен до 12 июля
В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен еще на две недели.
Российская газета 01:22
Происшествия
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
В Госдуме предложили сохранить доплаты безработным с детьми
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребенка.
Газета.Ru 01:31
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Общество
В Москве за сутки вылечились 1852 пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1852 пациента.
Известия 02:24
Общество
Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха.
РИА Новости 02:11
Шоу-бизнес
16-летняя индийская звезда TikTok покончила с собой
Сегодня стало известно о трагической гибели популярного блогера Сии Каккар — девушка покончила с собой.
StarHit.ru вчера в 08:30
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Политика
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Укрепление позиций государственного казахского языка не должно приводить к ущемлению русского языка, заявил президент Казахстана Касым -Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тілі" ("Родной язык"), опубликованном в четверг.
Pravda.Ru 25 июня в 10:04
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области приняли решение продлить введённый в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
RT на русском вчера в 11:37
Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия вчера в 17:56
Кино
Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой
В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
РИА Новости 25 июня в 17:14
Происшествия
Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом
Действия 22-летнего солдата-срочника Никиты Еременко, который незадолго перед началом Парада Победы в Москве разбил прикладом стекло микроавтобуса ФСО, зафиксировала камера наблюдения.
Вести.Ru вчера в 01:50
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
Происшествия
Кладбище противогазов нашла в лесу липчанка
Kursk.com 02:00
Происшествия
Медведь загрыз геолога на Колыме
Газета.Ru 02:13
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Гаджеты
Компания Lenovo решила, что ноутбуки на процессорах Intel должны стоить дешевле, чем на AMD
Моделей игровых ноутбуков в разной комплектации станет больше, уточнили представители компании.
Goroday.ru 25 июня в 19:40