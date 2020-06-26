Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
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Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока

Газета.Ru10:14

Путин поручил ускорить утверждение программы развития Дальнего Востока

Вести.Ru10:51

Путин поручил в трехмесячный срок утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока

ТАСС10:47

Путин поручил правительству утвердить план развития Дальнего Востока

Известия10:33

Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года

РБК12:29

Путин поручил увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке

Российская газета10:11

Путин поручил предусмотреть средства на нацпрограмму развития ДФО

РИА Новости10:43
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Футбол

«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Поединок «Оренбург» «Краснодар» отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 14:22
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Политика

ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации

Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM 03:19
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
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Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
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Здоровье

Кафе с летними верандами возобновят свою работу в Благовещенске

С 10 июля на территории Благовещенска свою работу возобновят кафе с летними верандами.
Вести - Амурская область 03:11
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Здоровье

44 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 2,9 %. Всего в регионе выявлено 1572 случая COVID-2019.
Телепорт 03:14
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Политика

Меркель призвала Европу задуматься о мире без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США. Об этом она рассказала в интервью The Guardian.
Lenta.ru 19:18
Общество

Лечение Бари Алибасова в психиатрической клинике контролирует сын

Лечение Бари Алибасова в психиатрической клинике контролирует сын Солисты "На-На" ничего не знают о состоянии их наставника.
Экспресс газета 11:18
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
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Происшествия

На «смотрящего» за российским городом Валерика завели уголовное дело

В Вологде следователи возбудили уголовное дело на 42-летнего российского авторитета, «смотрящего» за регионом от воров в законе.
Lenta.ru 18:09
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Армия и оружие

В Ливии заявили о переброске в страну российской военной авиации

В ливийский город Сирт идет переброска боевиков и вооружения из России, заявили в штабе правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Lenta.ru 10:09
Политика

«Это был бы мощный удар по России» — почему Евгений Примаков настаивал на недопустимости ввода войск на Украину

Летом 2014 года, выступая в эфире телеканала «Россия 24», Примаков утверждал, что переброска регулярных войск на Донбасс повлекла бы за собой резкое ухудшение как для ситуации на Украине, так и для российских отношений с западными странами.
Новостной фронт 04:50
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Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии

В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском 18:22
Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском 10:26
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Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
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Экономика

Налоговики напоминают о приближении сроков сдачи отчетности

Налоговая служба в информации от 25 июня напомнила о датах сдачи отчетности по налогам, пролонгированных Постановлением Кабмина РФ от 02.04.2020 № 409.
Время Бухгалтера 06:24
Общество

Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ

С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
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Технологии

Компания Microsoft показала новый дизайн меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft 365 анонсировала изображения дизайна для Windows 10.
iReactor 13:45
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Политика

Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
Политика

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

Что происходит 05:10
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Экономика

«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
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Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета 10:51
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Происшествия

В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 17:50
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Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
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Авто

Mercedes-Benz отзовет в России 4270 автомобилей люксовых моделей

REGNUM 09:51
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DAVA и рэпер Серега презентовали клип «Черный бумер»

Впервые трек «Черный бумер» прозвучал в 2004 году и мгновенно стал хитом. А ее исполнитель, рэпер Серега, превратился в популярного артиста.
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