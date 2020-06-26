Экономика
РИА НовостиПутин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 19:48, Ашберн
Футбол
«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Поединок «Оренбург» «Краснодар» отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 14:22
Политика
ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации
Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM 03:19
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
Здоровье
Кафе с летними верандами возобновят свою работу в Благовещенске
С 10 июля на территории Благовещенска свою работу возобновят кафе с летними верандами.
Вести - Амурская область 03:11
Здоровье
44 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 2,9 %. Всего в регионе выявлено 1572 случая COVID-2019.
Телепорт 03:14
Политика
Меркель призвала Европу задуматься о мире без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США. Об этом она рассказала в интервью The Guardian.
Lenta.ru 19:18
Общество
Лечение Бари Алибасова в психиатрической клинике контролирует сын
Лечение Бари Алибасова в психиатрической клинике контролирует сын Солисты "На-На" ничего не знают о состоянии их наставника.
Экспресс газета 11:18
Происшествия
На «смотрящего» за российским городом Валерика завели уголовное дело
В Вологде следователи возбудили уголовное дело на 42-летнего российского авторитета, «смотрящего» за регионом от воров в законе.
Lenta.ru 18:09
Армия и оружие
В Ливии заявили о переброске в страну российской военной авиации
В ливийский город Сирт идет переброска боевиков и вооружения из России, заявили в штабе правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Lenta.ru 10:09
Политика
«Это был бы мощный удар по России» — почему Евгений Примаков настаивал на недопустимости ввода войск на Украину
Летом 2014 года, выступая в эфире телеканала «Россия 24», Примаков утверждал, что переброска регулярных войск на Донбасс повлекла бы за собой резкое ухудшение как для ситуации на Украине, так и для российских отношений с западными странами.
Новостной фронт 04:50
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском 18:22
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Экономика
Налоговики напоминают о приближении сроков сдачи отчетности
Налоговая служба в информации от 25 июня напомнила о датах сдачи отчетности по налогам, пролонгированных Постановлением Кабмина РФ от 02.04.2020 № 409.
Время Бухгалтера 06:24
Общество
Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ
С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
Технологии
Компания Microsoft показала новый дизайн меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft 365 анонсировала изображения дизайна для Windows 10.
iReactor 13:45
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
Что происходит 05:10
Экономика
«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%
Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета 10:51
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 17:50
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
Музыка
DAVA и рэпер Серега презентовали клип «Черный бумер»
Впервые трек «Черный бумер» прозвучал в 2004 году и мгновенно стал хитом. А ее исполнитель, рэпер Серега, превратился в популярного артиста.
StarHit.ru вчера в 13:00