Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года

РБК12:29

Путин поручил ускорить утверждение программы развития Дальнего Востока

Вести.Ru10:51

Путин поручил предусмотреть средства на нацпрограмму развития ДФО

РИА Новости10:43

Путин поручил правительству утвердить план развития Дальнего Востока

Известия10:33

Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока

Газета.Ru10:14

Путин поручил увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке

Российская газета10:11

Путин поручил в трехмесячный срок утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока

ТАСС10:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
Политика

Киев впервые предоставил документы по вопросу особого статуса Донбасса

Впервые за длительный период с начала переговоров по Донбассу Киев предъявил документы, необходимые для работы над юридической составляющей особого статуса Донецкой народной республики.
ТК Звезда вчера в 16:31
3
Армия и оружие

Тестирования «Супер-Сухого» Су-57 пройдут в 2022 году

Главным отличием «Супер-Сухого» истребителя от стандартной версии станет наличие турбореактивного мотора под названием «изделие 30», благодаря которому он превзойдет базовый самолет по боевой мощности.
Актуальные Новости 07:07
11
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
1,6K
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
2,4K
Наука

Доброжелательность к людям на 45% зависит от наследственности

Генетическая наследственность особенно ярко проявляется у женщин; Фото: Pixabay Специалисты из Университета Аризоны выяснили, что от родителей ребёнок зависит даже в большей степени, чем предполагалось.
ВладТайм 14:48
Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 06:45
330
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
357
Армия и оружие

Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане

Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
2
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
108
Экономика

Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене

Васильев полагает, что стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств.
Evo-rus.com 15:01
7
Здоровье

Вирусологи оценили возможность второй волны коронавируса в России

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что о вероятности еще одной волны заболеваемости в России подтверждает схожая ситуация в других странах.
РБК 09:26
Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
17
Экономика

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля

В среднем по РФ индексация составит 4 процента. Наибольший рост тарифов отмечается в Чечне – на 6,4%.
Evo-rus.com 15:09
16
Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета 10:51
227
Политика

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

РБК 15:39
58
Общество

Dr. Disrespect получил блокировку на Twitch. Возможно, навсегда

Популярный стример Гай Бэйм получил блокировку канала Dr.Disrespect на стриминговой платформе Twitch.
Спорт-Экспресс 19:52
2
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
2,1K
Политика

В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого.
Страна Советов on-line 13:42
100
Политика

Пушков о словах Зеленского про Крым: Демагогия заменила политику

Алексей Майшев / Известия Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее сказал, что Киев "вернет Крым и его жителей".
РЕН ТВ 16:34
Общество

Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ

С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
8
Технологии

Илон Маск снова назвал главу компании Amazon подражателем

Лос-Анджелес, США, 27 июня 2020, 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей.
REGNUM 18:56
1
Происшествия

В московских роддомах пройдут проверки из-за найденных младенцев

В роддомах Москвы будет проведена проверка после истории с пятью младенцами, найденными в квартире, сообщила «РИА Новости» детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
Коммерсантъ вчера в 20:59
815
Армия и оружие

Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»

Руководитель бригады «Уралвагонзавода», занимающейся подготовкой техники к параду Победы, Михаил Бегман заявил, что техника на платформе «Армата» преодолела стадию так называемых «детских болезней».
Военное дело вчера в 05:50
30
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
673
Политика

Иран передаст Франции самописцы сбитого украинского Boeing в июле

Тегеран, 27 июня 2020, 03:27 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтверждает намерение Ирана доставить во Францию 20 июля самописцы сбитого им по ошибке над Тегераном украинского Boeing 737.
REGNUM 20:27
Происшествия

31-летний мотоблогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП. 31-летний молодой человек разбился на мотоцикле на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области.
РЕН ТВ вчера в 16:54
131
Общество

Особое мнение: Владислав Иноземцев

Владислав Иноземцев, экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества, был сегодня гостем программы "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:54
Футбол

Гончаренко вернулся в Москву и определился со своим будущим в ЦСКА

Газета.Ru 11:31
Игры

Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV

Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru 17:32
2
Политика

Сенаторы США решили включить санкции против России в бюджет Пентагона

Поправка включает законопроект «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER), подготовленный сенаторами еще летом 2018 года.
ИА Красная Весна 18:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное