Общество
РИА НовостиПутин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
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Политика
Киев впервые предоставил документы по вопросу особого статуса Донбасса
Впервые за длительный период с начала переговоров по Донбассу Киев предъявил документы, необходимые для работы над юридической составляющей особого статуса Донецкой народной республики.
ТК Звезда вчера в 16:31
Армия и оружие
Тестирования «Супер-Сухого» Су-57 пройдут в 2022 году
Главным отличием «Супер-Сухого» истребителя от стандартной версии станет наличие турбореактивного мотора под названием «изделие 30», благодаря которому он превзойдет базовый самолет по боевой мощности.
Актуальные Новости 07:07
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Наука
Доброжелательность к людям на 45% зависит от наследственности
Генетическая наследственность особенно ярко проявляется у женщин; Фото: Pixabay Специалисты из Университета Аризоны выяснили, что от родителей ребёнок зависит даже в большей степени, чем предполагалось.
ВладТайм 14:48
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 06:45
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
Экономика
Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене
Васильев полагает, что стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств.
Evo-rus.com 15:01
Здоровье
Вирусологи оценили возможность второй волны коронавируса в России
Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что о вероятности еще одной волны заболеваемости в России подтверждает схожая ситуация в других странах.
РБК 09:26
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля
В среднем по РФ индексация составит 4 процента. Наибольший рост тарифов отмечается в Чечне – на 6,4%.
Evo-rus.com 15:09
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета 10:51
Общество
Dr. Disrespect получил блокировку на Twitch. Возможно, навсегда
Популярный стример Гай Бэйм получил блокировку канала Dr.Disrespect на стриминговой платформе Twitch.
Спорт-Экспресс 19:52
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого.
Страна Советов on-line 13:42
Политика
Пушков о словах Зеленского про Крым: Демагогия заменила политику
Алексей Майшев / Известия Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее сказал, что Киев "вернет Крым и его жителей".
РЕН ТВ 16:34
Общество
Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ
С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
Технологии
Илон Маск снова назвал главу компании Amazon подражателем
Лос-Анджелес, США, 27 июня 2020, 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей.
REGNUM 18:56
Происшествия
В московских роддомах пройдут проверки из-за найденных младенцев
В роддомах Москвы будет проведена проверка после истории с пятью младенцами, найденными в квартире, сообщила «РИА Новости» детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Руководитель бригады «Уралвагонзавода», занимающейся подготовкой техники к параду Победы, Михаил Бегман заявил, что техника на платформе «Армата» преодолела стадию так называемых «детских болезней».
Военное дело вчера в 05:50
Политика
Иран передаст Франции самописцы сбитого украинского Boeing в июле
Тегеран, 27 июня 2020, 03:27 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтверждает намерение Ирана доставить во Францию 20 июля самописцы сбитого им по ошибке над Тегераном украинского Boeing 737.
REGNUM 20:27
Происшествия
31-летний мотоблогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП. 31-летний молодой человек разбился на мотоцикле на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области.
РЕН ТВ вчера в 16:54
Общество
Особое мнение: Владислав Иноземцев
Владислав Иноземцев, экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества, был сегодня гостем программы "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:54
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru 17:32
Политика
Сенаторы США решили включить санкции против России в бюджет Пентагона
Поправка включает законопроект «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER), подготовленный сенаторами еще летом 2018 года.
ИА Красная Весна 18:51