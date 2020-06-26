Общество
РИА НовостиПутин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
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Путин ставит задачу ускорить темпы экономического роста Дальнего Востока
Интерфакс - Россиявчера в 10:09
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Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны.
Известия 06:56
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Политика
Более 500 тысяч наблюдателей следят за голосованием по Конституции
Общественная палата России и региональные общественные палаты зарегистрировали более 500 тысяч наблюдателей на общероссийское голосование по конституционным поправкам.
Ридус 06:23
Происшествия
Собчак заявила о нападении на нее и съемочную группу в Среднеуральском монастыре
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группа было совершено нападение в Среднеуральском монастыре Свердловской области.
Газета.Ru 07:33
Здоровье
Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
Российская газета 05:02
Общество
Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту
«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.
РБК 07:34
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
RT на русском 01:16
Финансы
Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов
Деловое.ТВ вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
Газета.Ru 06:43
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей.
РБК 06:33
Армия и оружие
В 2022 году испытают истребитель пятого поколения «Супер-Сухой»
В 2022 году летом состоятся испытания первого модернизированного истребителя пятого поколения самолета «Су-57 второго этапа», который неофициально называют «Супер-Сухой», пишет газета «Известия».
Вечерний курьер вчера в 07:54
Происшествия
На проезжей части Хорошевского шоссе в Москве провалился грунт
В столице провалился грунт на проезжей части Хорошевского шоссе в районе д. 39 стр. 1. Об этом Центр организации дорожного движения сообщил в Twitter.
РБК 06:27
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
Вести.Ru вчера в 12:04
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Кино
Опубликован трейлер драмы «В ожидании варваров» с Джонни Деппом
На YouTube опубликовали трейлер драмы "В ожидании варваров", основанной на одноименном романе южноафриканского писателя Джона Кутзее.
РИА Новости 25 июня в 23:46
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Происшествия
В Москве задержали водителя за попытку дать взятку в 300 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере".
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Намеренно обливший людей водой из лужи водитель Lexus извинился
Во Владивостоке молодой человек за рулем Lexus намеренно облил людей на тротуаре водой из лужи после сильного ливня, а потом извинился за свой поступок.
Взгляд.ру 07:18
Спорт
ВФЛА нашла 5 млн долларов на выплату штрафа World Athletics
В субботу, 27 июня, «Championat.com» сообщил, что ВФЛА нашла необходимые 5 млн долларов для оплаты штрафа международной федерации.
ГЛАС.RU 03:07
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10