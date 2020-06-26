Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
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Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
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Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны.
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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Происшествия

На Аляске нашли останки погибших при крушении самолета в 1952 году

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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
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Политика

Более 500 тысяч наблюдателей следят за голосованием по Конституции

Общественная палата России и региональные общественные палаты зарегистрировали более 500 тысяч наблюдателей на общероссийское голосование по конституционным поправкам.
Ридус 06:23
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Происшествия

Собчак заявила о нападении на нее и съемочную группу в Среднеуральском монастыре

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группа было совершено нападение в Среднеуральском монастыре Свердловской области.
Газета.Ru 07:33
Здоровье

Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России

На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
Российская газета 05:02
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Общество

Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту

«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.
РБК 07:34
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Политика

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

РБК вчера в 15:39
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

RT на русском 01:16
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Финансы

Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
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Гаджеты

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Деловое.ТВ вчера в 06:00
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Шоу-бизнес

Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей

Газета.Ru 06:43
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей.
РБК 06:33
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Армия и оружие

В 2022 году испытают истребитель пятого поколения «Супер-Сухой»

В 2022 году летом состоятся испытания первого модернизированного истребителя пятого поколения самолета «Су-57 второго этапа», который неофициально называют «Супер-Сухой», пишет газета «Известия».
Вечерний курьер вчера в 07:54
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Происшествия

На проезжей части Хорошевского шоссе в Москве провалился грунт

В столице провалился грунт на проезжей части Хорошевского шоссе в районе д. 39 стр. 1. Об этом Центр организации дорожного движения сообщил в Twitter.
РБК 06:27
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Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

Вести.Ru вчера в 12:04
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Экономика

Вкладчики изменили сберегательную тактику

Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
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Кино

Опубликован трейлер драмы «В ожидании варваров» с Джонни Деппом

На YouTube опубликовали трейлер драмы "В ожидании варваров", основанной на одноименном романе южноафриканского писателя Джона Кутзее.
РИА Новости 25 июня в 23:46
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
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Происшествия

В Москве задержали водителя за попытку дать взятку в 300 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере".
Газета.Ru 05:26
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Происшествия

Намеренно обливший людей водой из лужи водитель Lexus извинился

Во Владивостоке молодой человек за рулем Lexus намеренно облил людей на тротуаре водой из лужи после сильного ливня, а потом извинился за свой поступок.
Взгляд.ру 07:18
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ВФЛА нашла 5 млн долларов на выплату штрафа World Athletics

В субботу, 27 июня, «Championat.com» сообщил, что ВФЛА нашла необходимые 5 млн долларов для оплаты штрафа международной федерации.
ГЛАС.RU 03:07
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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