Общество
Парламентская газетаПутин поручил утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить в трёхмесячный срок национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024-го и на перспективу до 2035 года — соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Экономика
МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год
По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%. ВВП США сократится сразу на 8%, а не на 5,9%.
Газета.Ru 24 июня в 09:24
Транспорт
Грузовые поезда запустят по Крымскому мосту в конце июня
30 июня по мосту пустят два состава. Как только они пересекут Керченский пролив, грузовое сообщение будет официально открытым.
Телеканал 360° 11:08
Космос
В 11 световых годах от Земли обнаружили две экзопланеты
Evo-rus.com 06:07
Происшествия
Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго
В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Футбол
«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
РБК 10:55
Армия и оружие
В Ливии заявили о переброске в страну российской военной авиации
В ливийский город Сирт идет переброска боевиков и вооружения из России, заявили в штабе правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Lenta.ru 10:09
Политика
Президент Сербии ожидает вступления страны в ЕС до 2026 года
Президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе заявил, что рассчитывает на вступление республики в Евросоюз до 2026 года.
Инфорос 09:11
Экономика
Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир
В России с 1 января 2021 года планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения — россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%.
РБК 05:34
Происшествия
Пашаев: у Ефремова случился сердечный приступ
ПолитРоссия 02:42
Общество
Испанские вирусологи: Коронавирус был в Европе еще в марте 2019 года
Тест от 12 марта 2019 года неожиданно для всех дал положительный результат.
Российская газета 10:33
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Здоровье
Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета
"Один из 13 взрослых людей имеет преддиабет, а каждый шестой ребенок рожден от матери, которая во время беременности имела высокую глюкозу в крови — и в 84 процентах случаев повышение уровня глюкозы было ассоциировано с диабетом", — процитировали ее слова в kp.ru.
РЕН ТВ вчера в 04:50
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.
RT на русском 10:26
Армия и оружие
«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?
Аргументы и Факты вчера в 11:42
Общество
Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели
Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
REGNUM 07:47
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Общество
К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция
Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
Lenta.ru 10:39
Политика
Киев призвал усилить санкции против РФ из-за голосования в Крыму
Украина недовольна голосованием по поправкам в конституцию РФ в Крыму, из-за чего просит усилить санкционное давление в отношении Москвы, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 11:17
Экономика
Регионы смогут выплачивать субсидии торгующим алкоголем компаниям
Правительство России разрешило регионам в 2020 году выплачивать субсидии организациям, производящим или реализующим подакцизные товары.
Коммерсантъ 07:14
Политика
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы.
РИА Новости вчера в 23:08
Общество
В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса
В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.
РБК 09:55
Происшествия
Популярный российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом
Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области.
Русская Планета вчера в 17:21
Общество
Глава избиркома выиграла квартиру при голосовании
Жительница Омской области выиграла квартиру в лотерее «Мой регион», организованной местными властями и предпринимателями.
Брянские новости 05:14