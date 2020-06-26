Общество
Deita.ruПутин поручил увеличить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Президент России поручил правительству утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Документ будет касаться периода до 2024 года, а также должен выстраивать перспективу региона до 2035 года.
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Экономика
Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию
Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru 07:40
Общество
В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом
Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:57
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
NewInform 12:28
Общество
В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное
В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад 10:34
Футбол
«Шахтер» Д — «Заря». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Украины 27 июня 2020 года
«Заря» «Заря» ведет борьбу за медали чемпионата Украины — команда претендует на серебро или как минимум бронзу.
LiveSport.ru 04:30
Общество
Dr. Disrespect получил блокировку на Twitch. Возможно, навсегда
Популярный стример Гай Бэйм получил блокировку канала Dr.Disrespect на стриминговой платформе Twitch.
Спорт-Экспресс 19:52
Общество
Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
Добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, должно настораживать появление нескольких опасных симптомов.
РБК 22:18
Происшествия
Фигурантов дела о хищении в Ново-Огарево перевели под домашний арест
Фигуранта дела о хищениях при строительстве и реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево, гендиректора холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко перевели под домашний арест.
РБК 12:20
Авто
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru 04:19
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Общество
В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Shraibikus News 16:16
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Оригинал ноты протеста Киева в связи с парадом 24 июня в Крыму еще не поступал в Москву, но его вернут украинской стороне по аналогии с предыдущими подобными нотами, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 15:06
Общество
Деревня в Италии предлагает туристам бесплатное размещение
Власти итальянского региона Молизе предлагают туристам бесплатный отдых в деревушке Сан Джованни.
15-news.ru 15:27
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
Общество
Илон Маск снова назвал главу компании Amazon подражателем
Лос-Анджелес, США, 27 июня 2020, 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей.
REGNUM 18:56
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Армия и оружие
Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата»
Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТК Звезда 11:23
Музыка
Боб Дилан стал самым возрастным лидером британских чартов
Американский певец Боб Дилан стал самым возрастным музыкантом, занявшим вершину британских хит-парадов, сообщает ТАСС.
МИР 24 21:23
Футбол
Кроос – о поражении в финале ЛЧ-2012: «Пил так много, что пришлось вызвать врача»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, как напился после поражения в финале Лиги чемпионов 2012 года, в котором «Бавария» проиграла«Челси».
Бомбардир.ру 12:53
Здоровье
Кардиолог дал советы, как перенести жару без вреда для здоровья
В интервью радио Sputnik врач-кардиолог Юрий Беленков рассказал, что резкие перемены погоды вредны для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Online47.ru 21:41
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 02:05
Происшествия
В США три человека умерли после употребления антисептика
В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РБК 19:53
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52