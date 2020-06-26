Президент России поручил правительству утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Документ будет касаться периода до 2024 года, а также должен выстраивать перспективу региона до 2035 года.

Экономика Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.

Общество В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters. 74

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа». 2,1K

Политика Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму Оригинал ноты протеста Киева в связи с парадом 24 июня в Крыму еще не поступал в Москву, но его вернут украинской стороне по аналогии с предыдущими подобными нотами, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. 1,6K

Общество Деревня в Италии предлагает туристам бесплатное размещение Власти итальянского региона Молизе предлагают туристам бесплатный отдых в деревушке Сан Джованни.

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 1,3K

Общество Илон Маск снова назвал главу компании Amazon подражателем Лос-Анджелес, США, 27 июня 2020, 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей. 1

Политика Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.

Армия и оружие Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата» Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.

Музыка Боб Дилан стал самым возрастным лидером британских чартов Американский певец Боб Дилан стал самым возрастным музыкантом, занявшим вершину британских хит-парадов, сообщает ТАСС.

Общество Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5% Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. 1,2K