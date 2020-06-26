Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
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Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года

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Путин поручил ускорить утверждение программы развития Дальнего Востока

Вести.Ruвчера в 10:51

Путин поручил правительству утвердить план развития Дальнего Востока

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Путин поручил в трехмесячный срок утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока

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Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока

Газета.Ruвчера в 10:14

Путин поручил увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке

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Путин поручил предусмотреть средства на нацпрограмму развития ДФО

РИА Новостивчера в 10:43
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Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Политика

NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
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Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском вчера в 10:26
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Общество

Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
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Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
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Общество

В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

Shraibikus News вчера в 16:16
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Футбол

Эксперт считает, что арбитр ошибся в пользу «Зенита» в матче с «КС»

Бывший арбитр всероссийской категории Владимир Федотов считает, что судья матча «Зенит» - «Крылья Советов» ошибочно назначил первый пенальти в ворота самарской команды, с которого «сине-бело-голубым» удалось сравнять счёт.
Свободная Пресса вчера в 16:57
Общество

В Москве за сутки вылечились 1852 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1852 пациента.
Известия 02:24
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Футбол

«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом

Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
CT news вчера в 14:15
Политика

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное

К 19:30 явка на электронном голосовании суммарно по Москве и Нижнему Новгороду составила 66%, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
РБК вчера в 03:38
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
3,2K
Происшествия

В Сети появилось видео нападения солдата на машину ФСО перед парадом

Ранее сообщалось, что воспитанник алтайского военно-патриотического клуба "Сибирь" Егор Журба стал участником парада Победы.
Толк 00:01
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Шоу-бизнес

Модель порадовала фанатов снимком в мокрой футболке на голое тело

Lenta.ru вчера в 00:37
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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Спорт

В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ

WADA была основана в ноябре 1999 года. Финансирование организации осуществляют Международный олимпийский комитет и правительства стран мира.
Metaratings 24 июня в 14:28
Космос

NASA просит помочь рядовых пользователей в путешествии марсоходов

Как сообщает сайт Space.com, исследователи теперь просят общественность помочь Curiosity в изучении окрестностей Марса с помощью открытого онлайн-инструмента под названием AI4Mars, размещенного на Zooniverse.
Evo-rus.com вчера в 11:21
Общество

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 1,16%, до отметки в 69,6625 рубля, курс евро - на 0,57%, до 78,29 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 25 июня в 03:20
Культура

Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде

24 июня на главной высоте России состоялось незабываемое мероприятие: необыкновенная атмосфера, звук, феерия цвета – все это навсегда останется в памяти тех, кто присутствовал на Мамаевом кургане.
Evo-rus.com 01:05
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Хоккей

Стала известна зарплата Михаила Воробьева в «Салавате»

Горобзор.ру вчера в 08:06
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Здоровье

Ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 73 года

По предварительной оценке, за 2019 год ожидаемая продолжительность жизни составила 73,34 года.
ТАСС вчера в 10:11
Футбол

«Валенсия» хочет арендовать Кепу у «Челси» на 2 года

По информации источника, испанский клуб хочет арендовать у лондонцев 25-летнего голкипера сроком на два года.
Спорт-Экспресс вчера в 07:38
Наука

Доброжелательность к людям на 45% зависит от наследственности

У женщин наследственность проявлялась ярче.
Evo-rus.com 01:57
Общество

Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
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Шоу-бизнес

Дмитрий Харатьян призвал граждан России «не казнить» Михаила Ефремова

Говорит Москва 02:52
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Происшествия

Медведь загрыз участника геолого-разведочной экспедиции на Колыме

ТАСС 02:57
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