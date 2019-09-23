Политика
Политика СегодняПутин поручил повысить стимулирующие выплаты учителям и врачам в ДФО
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение вдвое увеличить выплаты для учителей и врачей в Дальневосточном федеральном округе по программам «Сельский учитель» и «Земский доктор» с 1 декабря 2019 года. Текст поручения главы государства опубликован на сайте Кремля.
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Путин поручил увеличить стимулирующие выплаты врачам и учителям в ДФО в два раза
Народные новости05:43
Путин поручил увеличить выплаты сельским врачам и учителям на Дальнем Востоке
Rambler News Service04:14
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:52, Вашингтон
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Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения
Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ попросил прощения у своей бывшей жены, с которой прожил чуть больше года.
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Газета.Ru 04:41
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Накануне.Ru вчера в 05:16
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В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих
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Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
ТАСС вчера в 15:49
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День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
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