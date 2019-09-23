Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПутин поручил повысить стимулирующие выплаты учителям и врачам в ДФО

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение вдвое увеличить выплаты для учителей и врачей в Дальневосточном федеральном округе по программам «Сельский учитель» и «Земский доктор» с 1 декабря 2019 года. Текст поручения главы государства опубликован на сайте Кремля.
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Путин поручил повысить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке

Российская газета07:22

Сельские доктора и учителя в ДФО получат повышенные компенсационные выплаты - поручение Путина

Финмаркет03:43

Путин поручил правительству увеличить выплаты врачам и учителям в ДФО

ТК Звезда05:05

Путин поручил увеличить стимулирующие выплаты врачам и учителям в ДФО

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Путин поручил увеличить выплаты врачам и учителям ДФО

Известия05:07

Путин поручил повысить выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» в ДФО

ТАСС03:41
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