Политика
Российская газетаПутин поручил повысить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке
До декабря глава государства указал ввести дополнительный повышающий коэффициент к единовременным компенсационным выплатам участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель" в Дальневосточном федеральном округе, исходя из увеличения размера выплат до 200 процентов.
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Гаджеты
На Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro можно будет установить сервисы Google
Из-за конфликтов с США, компания Huawei вынуждена поставлять свои новейшие смартфоны линейки Mate 30 без встроенного магазина приложений Google Play.
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Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Общество
Росстат назвал средний возраст замужества у российских женщин
В России увеличился средний возраст вступления женщин в брак — за последние годы большинство женщин выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет.
РБК 02:43
Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Политика
Генералы ассамблеи: чего ждать от 74-й сессии ГА ООН
В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из интереснейших мировых событий — так называемые общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которые слетелись представители почти двух сотен стран.
Известия 17:01
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Общество
В России создали искусственное мясо
BFM.ru 05:37
Единоборства
Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз
Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
Спорт-Экспресс 21 сентября в 23:26
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Политика
Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный 14:08
Космос
НАСА разрабатывает новый телескоп для защиты от астероидов
AstroNews.ru 17:17
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
Здоровье
В Тульской области снизилось количество самоубийц
В Тульской области, как и в других 13 регионах, наблюдается положительная динамика.
Тульская служба новостей 11:20
Наука
Антидепрессанты в большей степени уменьшают симптомы беспокойства, нежели депрессии
Материалы и методы исследования Исследование проводилось в отделениях общей практики и включало 653 человека в Англии в возрасте от 18 до 74 лет с депрессивными симптомами разной степени тяжести или продолжительности за последние два года.
МКБ-11 04:33
Футбол
Мусаев получил жёлтую карточку в матче с ЦСКА
Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил жёлтую карточку в конце первого тайма гостевого матча десятого тура Премьер-лиги против ЦСКА.
Евро-футбол.ру вчера в 13:15
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК вчера в 06:12
Гаджеты
Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X
Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.
Территория новостей вчера в 09:01
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Футбол
Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»
Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.
Gazeta.SPb вчера в 15:19
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Волейбол
Волейболисты сборной Польши обыграли немцев и вышли в полуфинал ЧЕ
Мужская сборная Польши по волейболу одержала победу над командой Германии и вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
РИА Новости 15:42
Происшествия
Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга
Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28