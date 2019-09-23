Политика

Вести.RuВести.RuПутин дал поручения по итогам ВЭФ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, который прошел в начале сентября. Документ опубликован на сайте Kremlin.ru.
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Путин поручил увеличить выплаты врачам и учителям ДФО

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Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
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День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
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Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский — уроженец Красноярска, почётный гражданин Красноярского края.
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Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз

Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
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В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
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В Минэкономразвития предложили оставлять должникам прожиточный минимум

В Министерстве экономического развития предложили оставлять прожиточный минимум гражданам при взыскании с них долгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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После изнасилования волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских

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Всемирное антидопинговое агентство дало России три недели для объяснения изменений в базе Московской антидопинговой лаборатории.
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Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
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Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
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Медведев утвердил новые требования к безопасности детских экскурсий

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об утверждении новых требований к организации детских экскурсионных поездок на автобусах, в соответствии с которыми все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
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В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
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В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих

Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны.
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Политика

В городах-миллиониках для мусульман массово начнут возводить мечети

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