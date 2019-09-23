Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил увеличить стимулирующие выплаты врачам и учителям в ДФО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря 2019 года увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ "Земский доктор" и "Сельский учитель" в два раза, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Путин поручил повысить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке

Российская газета07:22

Путин поручил увеличить выплаты врачам и учителям ДФО

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Путин поручил повысить выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» в ДФО

ТАСС03:41

Путин поручил увеличить стимулирующие выплаты врачам и учителям в ДФО

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Сельские доктора и учителя в ДФО получат повышенные компенсационные выплаты - поручение Путина

Финмаркет03:43

Путин поручил правительству увеличить выплаты врачам и учителям в ДФО

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