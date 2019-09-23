Политика
РИА НовостиПутин поручил увеличить стимулирующие выплаты врачам и учителям в ДФО
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря 2019 года увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ "Земский доктор" и "Сельский учитель" в два раза, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Футбол
Московское «Динамо» не будет увольнять главного тренера
Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.
Говорит Москва 07:49
Общество
Россиянки стали позже выходить замуж
Большая часть женщин в России предпочитает выходить замуж в 25-34 лет, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24 года — таким образом, среднестатистическая невеста в стране «постарела» на восемь лет.
Lenta.ru 01:47
Политика
Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию
Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
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Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему бросил Бузову ради Костенко
В 2018 году Дмитрий Тарасов женился на ростовской модели Анастасии Костенко.
RuNews24.ru 04:25
Авто
В России изменились правила расчета транспортного налога
В России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога. Изменения коснулись владельцев дорогих автомобилей.
AutoNews 05:40
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Футбол
Егоров: «Голы „Зенита“ отменили из-за офсайдов. Кому-то пресс подкачать надо, чтобы пузо не торчало»
Может быть, кому-нибудь пресс надо подкачать, чтобы пузо не торчало.
Sport24.ru 07:39
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Авто
Компании Haval и Xiaomi начали сотрудничество в России
Марки Haval и Xiaomi объявили о начале сотрудничества в России.
Тарантас Ньюс 08:05
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Происшествия
Авторитета Танкиста заподозрили в казни модного российского скульптора
Заказчиком преступления считается 55-летний бизнесмен Юрий Бирюченко, известный по прозвищу Танкист.
Lenta.ru 08:41
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила ракетно-артиллерийские удары по Кабани
Сирийская арабская армия возобновила с 20 сентября 2019 года ракетно-артиллерийские удары по городу Кабани.
REGNUM 07:49
Происшествия
По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение
В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение экс-главе города Евгению Арапову.
Телеканал UTV 02:08
Шоу-бизнес
София Ротару в романтическом образе в Портофино поделилась новыми фото
Недавно стало известно, что она со своей семьей собралась в отпуск. Вместе они решили отправиться в Италию.
Bimru.ru 07:21
Происшествия
Обвиняемого во взятках экс-главу Удмуртии поместили в больницу
Обвиняемого в получении взяток бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева поместили в больницу, сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.
РБК 08:08
Происшествия
Суд решил судьбу державшего ребенка 10 лет в коммуналке педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который 10 лет удерживал мальчика в секс-рабстве в коммуналке.
Газета.Ru 08:13
Политика
Текслер произвел кадровые перестановки в правительстве
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял ряд кадровых решений – в частности, уволены министры здравоохранения и социальных отношений, начальник Госжилинспекции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 06:09
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассказала, что ее положили под капельницу
На опубликованном в «историях» видео Гагарина показала руку, которая подключена к капельнице.
Мойка78 вчера в 10:38
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию на заработки
Больше 10 лет назад исполнительница хитов «Посмотри в глаза» и «Половинки» внезапно пропала с радаров шоу-бизнеса: перестала выступать и перебралась в Испанию.
StarHit.ru 00:00
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Культура
Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского
Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
Gazeta.SPb 21 сентября в 07:57
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44