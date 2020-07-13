Политика
Эхо МосквыПутин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет
Владимир Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет. Правительство и Госсовет на основе указа должны будут скорректировать нацпроекты за три месяца. Об этом президент сказал на заседании совета по стратегическому развитию.
Читать в источнике
Оценить170
С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Армия и оружие
Двое кенийских военных погибли при крушении вертолёта
Найроби, 13 июля 2020, 17:37 — REGNUM Военный вертолёт разбился в городе Гарисса (Северо-Восточная провинция, Кения), пишет 13 июля The Star.
REGNUM 10:37
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться перед народом и уйти в отставку
Депутаты фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвали президента Украины Владимира Зеленского и его команду извиниться перед народом и сложить полномочия.
Наша версия вчера в 05:26
Гаджеты
Huawei представила в России роутер Huawei WiFi AX3
Компания Huawei объявила о грядущем начале продаж в России маршрутизатора Huawei WiFi AX3.
Деловое.ТВ 09:15
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Общество
Девушка осталась без работы из-за «сводящей мужчин с ума красоты»
Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за реакции мужчин на ее внешность, сообщило издание Daily Mail.
РИА Новости 08:23
Шоу-бизнес
Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Здоровье
Число смертей от коронавируса в Кировской области выросло до 47
Московский Комсомолец Киров 03:22
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Гаджеты
Xiaomi запустила акцию на свои устройства на российском рынке
В рамках акции российские покупатели смогут приобрести устройства Xiaomi и Redmi со скидкой до 5 тысяч рублей с возможностью получения различных подарков.
UfaTime.ru 10:01
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 10 июля в 20:52
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией
Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика.
РБК 10:06
Спорт
Глава ОКР: аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА
Углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
РИА Новости 09:24
Наука
Роборука помогла понять, как работает венерина мухоловка
Evo-rus.com вчера в 14:43
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
Экономика
Пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года
Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году.
Бизби 06:16
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Происшествия
Полиция свяжется с Тедеско по поводу сообщений о мошенничестве
В пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю заявили «СЭ», что заявлений от «Спартака» или главного тренера команды Доменико Тедеско не поступало.
Спорт-Экспресс 10:15
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Шоу-бизнес
Жена Уилла Смита призналась, что действительно изменяла мужу
На прошлой неделе 27-летний музыкант Аугуст Алсин рассказал, что длительное время состоял в отношениях с женой Уилла Смита.
Paparazzi.ru 10:06
Политика
Россия проложит водовод в Крым по дну Черного моря — Вассерман
В скором времени приступят к реализации проекта по строительству водовода по дну Чёрного моря.
ForPost 03:14