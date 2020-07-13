Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыПутин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет

Владимир Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет. Правительство и Госсовет на основе указа должны будут скорректировать нацпроекты за три месяца. Об этом президент сказал на заседании совета по стратегическому развитию.
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Владимир Путин
С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года.
— Владимир ПутинКоммерсантъ 04:35

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Нацпроекты перенацелят на 2030-й

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Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
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