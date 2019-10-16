с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.

Общество Профессор рассказал о самом опасном месте в квартире Профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны микробиолог Чарльз Герб заявил, что главным рассадником опасных микроорганизмов в квартире является кухонная раковина.

Политика Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС» Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.

Армия и оружие Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.

Культура Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».

Финансы Россия увеличила вложения в госбумаги США В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.

Политика Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.

Политика Губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост в рамках осенней ротации глав регионов.

Энергетика На Украине газ для населения подешевел на 4,9% Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».

Шоу-бизнес Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.

Футбол Шомуродов прокомментировал лидерство «Ростова» в РПЛ Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов прокомментировал лидерство своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Происшествия Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста» Что произошло и почему кот сбежал из-под "домашнего ареста", Маргатире Римар неизвестно.

Армия и оружие Американский эсминец Porter покинул порт Одессы Как сообщает агентство УНИАН, пресс-служба СБУ по Одесской области проинформировала, что из порта Одессы вышел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.

Игры В сеть утекло новое свидетельство того, что события GTA 6 будут развиваться в Вайс-Сити Rockstar Games пока не анонсировала дату выхода GTA 6 и даже не объявляла о начале её разработки.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Происшествия На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пропала пять дней назад после того, как поехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю, обнаружена мёртвой.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Кино Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы» В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.

Политика Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.

Экономика «Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы По данным "Эксмо-АСТ", общий объем рынка учебной литературы в прошлом году составил 26 млрд руб. Доли изданий распределились следующим образом: "Просвещение" — 42%; "Российский учебник" — 30%; Другие небольшие издательства — 18%.

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Гаджеты Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.

Политика В Кремле скоро перестанут воспринимать Зеленского всерьёз – политолог По мнению политолога, опасность заключается в том, что и на Украине Зеленского тоже могут перестать воспринимать всерьёз.