Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
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Главные новости к утру 17 октября

Коммерсантъ00:03

Путин поручил кабмину регулярно исследовать поведение молодежи в интернете

РИА Новостивчера в 15:59

Путин поручил кабмину изучать поведение молодежи в интернете

Газета.Ruвчера в 17:02

Путин поручил министрам постоянно изучать поведение молодежи в интернете

Московский Комсомолецвчера в 16:22

Путин поручил чиновникам следить за молодежью в интернете

URA.Ruвчера в 16:15

Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

РБКвчера в 17:14

Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Телеканал 360°вчера в 14:40
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

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В Каталонии в ходе беспорядков пострадали не менее 50 человек

В Испании в результате масштабных акций протеста в городах Каталонии, которые прошли вечером 16 октября, пострадали не менее 52 человек, сообщает El Pais.
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Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

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В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.
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В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
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Стоимость нефти продолжает снижаться

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже опускаются снижались на 0,39 доллара, до 53,2 доллара за баррель.
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Первый ребенок в космосе родится через 12 лет

Вполне возможно, что уже через 12 лет в космосе родится первый ребёнок с Земли.
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Доктор Мясников о страхах и онкологии: хочу утешить, рак не болит

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Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
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Сегодня на Уралмаше (северная часть Екатеринбурга) нашли тело 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
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Морское биоразнообразие для благополучного океана обсудили ученые во Владивостоке

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