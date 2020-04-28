Коронавирус
ПрофильПутин поручил разработать новый план поддержки экономики
Президент предложил членам кабинета министров совместно с регионами начать подготовку «масштабного, общенационального плана действий» по восстановлению экономической активности, занятости и доходов населения. К этой работе он попросил приступить безотлагательно.
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Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Надо приступить к такой работе не откладывая.
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Здоровье
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Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
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Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
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Газета.Ru 12:33
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Путин пообещал авиационный парад в День Победы
Lenta.ru 12:07
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Газета.Ru 09:58
Общество
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
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Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru 12:06
Происшествия
На наследство погибшего героя-бортпроводника претендует бросивший его отец
Вести.Ru 11:59
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Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Политика
Путин: опасность широкого распространения болезни не миновала
Опасность широкого распространения коронавирусной инфекции в России еще очень велика, заявил президент России Владимир Путин 28 апреля на совещании с регионами.
ИА Красная Весна 12:23
Общество
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Главной новостью на сегодняшний день продолжает оставаться продление ограничительных мер по режиму самоизоляции в столице – в источниках СМИ сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал соответствующий указ, хотя официальных данных на этот счёт пока нет.
Москва Online 11:39
Здоровье
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса
Ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании раскрыли, что пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других мер по профилактике.
Lenta.ru 11:27
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
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Российская газета 12:19
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Российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову, которая недавно публично призналась в ненависти к ней и намекнула на алкогольную зависимость экс-звезды Большого театра.
News.ru 26 апреля в 10:25
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The Sun сообщил о кутежах Ким Чен Ына в бронепоезде с девственницами
Каждая поездка северокорейского лидера в бронепоезде сопровождалась гулянками с девушками, пишет The Sun.
Территория новостей 09:20
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 06:29
Политика
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Путин выразил соболезнования близким погибших от коронавируса
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ТВ Центр 12:22
Общество
В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в онлайн
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен будет сохранён, но не исключена возможность его частичного перевода в интернет.
RT на русском 07:50
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС 08:06
Политика
США ввели новые ограничения на экспорт в Китай, Россию и Венесуэлу
Соединенные Штаты ввели новые ограничения на экспорт оборудования в Китай, Россию и Венесуэлу.
МонаВиста 12:04
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В Москве выписан первый штраф за езду без пропуска
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Политика
Путин — о борьбе с коронавирусом: Свобода каждого ограничена свободой других
Президент России Владимир Путин считает, что в борьбе с коронавирусной инфекцией актуальной стала формула: "Свобода каждого ограничена свободой других".
Life.ru 12:34