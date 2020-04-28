Коронавирус

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Президент предложил членам кабинета министров совместно с регионами начать подготовку «масштабного, общенационального плана действий» по восстановлению экономической активности, занятости и доходов населения. К этой работе он попросил приступить безотлагательно.
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Владимир Путин
Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Надо приступить к такой работе не откладывая.
— Владимир ПутинРИАМО 11:19

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Общество

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На наследство погибшего героя-бортпроводника претендует бросивший его отец

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