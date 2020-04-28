Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Надо приступить к такой работе не откладывая.

Президент предложил членам кабинета министров совместно с регионами начать подготовку «масштабного, общенационального плана действий» по восстановлению экономической активности, занятости и доходов населения. К этой работе он попросил приступить безотлагательно.

Общество Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным. 86

Общество В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество. 227

Общество Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда. 2

Политика Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции. 30

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Общество Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 15

Политика Путин выступит с большим обращением Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 3,6K

Политика Путин: опасность широкого распространения болезни не миновала Опасность широкого распространения коронавирусной инфекции в России еще очень велика, заявил президент России Владимир Путин 28 апреля на совещании с регионами.

Общество Мэр Москвы продлевает режим самоизоляции Главной новостью на сегодняшний день продолжает оставаться продление ограничительных мер по режиму самоизоляции в столице – в источниках СМИ сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал соответствующий указ, хотя официальных данных на этот счёт пока нет. 138

Здоровье Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса Ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании раскрыли, что пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других мер по профилактике.

Общество Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона. 235

Шоу-бизнес Волочкова подала в суд на Дану Борисову Российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову, которая недавно публично призналась в ненависти к ней и намекнула на алкогольную зависимость экс-звезды Большого театра. 21

Политика Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни. 11

Политика Путин выразил соболезнования близким погибших от коронавируса Президент России Владимир путин выразил соболезнования семьям, друзьям, знакомым умерших от коронавируса.

Общество В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в онлайн Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен будет сохранён, но не исключена возможность его частичного перевода в интернет. 11