Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Футбол
Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА
ТАСС вчера в 15:59
Происшествия
Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме
Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
REGNUM 02:27
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Гаджеты
Xiaomi начала принимать заказы на телевизор Xiaomi TV Pro
Процессор в Mi TV Pro установят четырехядерный Amlogic T972. В продаже будет доступно три диагонали — 43, 55 и 65 дюймов.
Astera 21 сентября в 15:57
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Происшествия
Гособвинение обжаловало возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру
Сторона гособвинения подала апелляционное представление на решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер и худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников.
Интерфакс 02:26
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима
Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Происшествия
Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением
Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.
Интерфакс 02:45
Политика
Соловьев оценил спор Кудрина и Шойгу о тратах на оборону
Ранее у главы Минобороны Сергея Шойгу спросили, как он относится тезису Кудрина, что нынешний уровень оборонных расходов является "неподъемным бременем" для российской экономики.
РИА Новости вчера в 07:59
Авто
На российский рынок выйдет дорестайлинговый Haval H9
Стало известно, что обновленный китайский внедорожник Haval H9 получит ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) в России.
32CARS.ru вчера в 00:57
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Общество
Голос жителей Екатеринбурга по храму Екатерины будет учтён: политолог
Как сообщало ИА REGNUM, опрос пройдёт 13 октября, в воскресенье. В опросный лист могут включить две площадки.
REGNUM 00:27
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Армия и оружие
Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе
Украинские военные заявили о десяти обстрелах их позиций в Донбассе, один человек получил ранение.
RT на русском 22 сентября в 13:24
Происшествия
Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
РИА Новости вчера в 22:31
Происшествия
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена
Российская газета вчера в 17:41
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Футбол
«Говорил Глушакову: ждем тебя. А он: не дай бог». Рэпер Баста поднимает СКА Ростов
Баста довольно замечает, что герб города — красно-синий (аргумент всех фанатов СКА) и затягивает «Ростов-город, Ростов-Дон» — мелодию Матвея Блантера (того, что написал футбольный марш), выбранную в 2016-м официальным гимном города.
Sport24.ru 02:00
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Гаджеты
Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi продемонстрировала уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:30
Спорт
В Кремле прокомментировали новое расследование WADA
Как добавил пресс-секретарь главы государства, по этой теме Кремль с WADA не связывался, ответ на вопросы международной организации приготовят спортивные власти страны.
Ruposters.ru вчера в 07:46
Авто
В России появился новый Toyota Land Cruiser 200
Японская компания объявила о старте продажи нового внедорожника Toyota Land Cruiser 200, который получил иный колесные диски, а также окрас кузова «черный перламутр» и более современный противоугонный комплекс.
32CARS.ru 02:13
Космос
Запуск «Протона-М» со спутниками вновь отложили
Известия 01:44
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
РИА Новости вчера в 08:23
Экономика
АКРА присвоило суверенный рейтинг Российской Федерации
Долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте присвоены на уровне международной шкалы АКРА А–, прогноз «стабильный», краткосрочные — на уровне S1 также со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 15:11
Наука
Ученые из России создали лазер для защиты планеты от астероидов
Российские ученые вместе со своими коллегами из США разработали лазерную установку для защиты Земли от падения астероидов.
iReactor вчера в 23:44
Футбол
Руководство «Динамо» не приняло отставку Хохлова
Metaratings вчера в 07:02