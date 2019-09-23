Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Происшествия Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.

Общество Названы самые популярные алкогольные напитки в России Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.

Гаджеты Xiaomi начала принимать заказы на телевизор Xiaomi TV Pro Процессор в Mi TV Pro установят четырехядерный Amlogic T972. В продаже будет доступно три диагонали — 43, 55 и 65 дюймов.

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Происшествия Гособвинение обжаловало возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру Сторона гособвинения подала апелляционное представление на решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер и худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников.

Армия и оружие Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Происшествия Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.

Политика Соловьев оценил спор Кудрина и Шойгу о тратах на оборону Ранее у главы Минобороны Сергея Шойгу спросили, как он относится тезису Кудрина, что нынешний уровень оборонных расходов является "неподъемным бременем" для российской экономики.

Авто На российский рынок выйдет дорестайлинговый Haval H9 Стало известно, что обновленный китайский внедорожник Haval H9 получит ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) в России.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Общество Голос жителей Екатеринбурга по храму Екатерины будет учтён: политолог Как сообщало ИА REGNUM, опрос пройдёт 13 октября, в воскресенье. В опросный лист могут включить две площадки.

Транспорт «Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.

Армия и оружие Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе Украинские военные заявили о десяти обстрелах их позиций в Донбассе, один человек получил ранение.

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Футбол «Говорил Глушакову: ждем тебя. А он: не дай бог». Рэпер Баста поднимает СКА Ростов Баста довольно замечает, что герб города — красно-синий (аргумент всех фанатов СКА) и затягивает «Ростов-город, Ростов-Дон» — мелодию Матвея Блантера (того, что написал футбольный марш), выбранную в 2016-м официальным гимном города.

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.

Политика На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.

Кино Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.

Гаджеты Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha Китайская компания Xiaomi продемонстрировала уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Спорт В Кремле прокомментировали новое расследование WADA Как добавил пресс-секретарь главы государства, по этой теме Кремль с WADA не связывался, ответ на вопросы международной организации приготовят спортивные власти страны.

Авто В России появился новый Toyota Land Cruiser 200 Японская компания объявила о старте продажи нового внедорожника Toyota Land Cruiser 200, который получил иный колесные диски, а также окрас кузова «черный перламутр» и более современный противоугонный комплекс.

Экономика АКРА присвоило суверенный рейтинг Российской Федерации Долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте присвоены на уровне международной шкалы АКРА А–, прогноз «стабильный», краткосрочные — на уровне S1 также со стабильным прогнозом.