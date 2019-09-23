Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Армия и оружие Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.

Политика В России в 2019 году ликвидировали около 100 нарколабораторий Порядка 100 нарколабораторий ликвидировали в России в этом году, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая во вторник на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК).

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Здоровье В Смоленской области работает почти полтысячи фельдшерско-акушерских пункта В рамках очередного рабочего совещания членов администрации области, которое провел губернатор Алексей Островский, обсуждался вопрос оказания первичной медико-санитарной помощи в условиях фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на территории региона.

Космос Наблюдаются пульсации магнитного поля Марса Исследователи космического пространства сообщили, что ровно в полночь по марсианскому времени на Красной планете начинает пульсировать магнитное поле.

Политика Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли предложила Брэду Питту выбор между детьми и Канье Уэстом Голливудская актриса Анджелина Джоли попросила бывшего мужа Брэда Питта держаться подальше от рэпера Канье Уэста, который является мужем предпринимательницы Ким Кардашьян-Уэст.

Экономика Москвичи взяли больше всего кредитов в РФ с начала года Ранее ИА REGNUM сообщало, что москвичи оформили больше всего кредитных карт с начала года.

Технологии Роскомнадзор хочет ограничить западные онлайн-кинотеатры Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал ввести ограничения в отношении доли иностранных онлайн-кинотеатров на российском рынке.

Политика Европейский суд отменил санкции против Януковича Европейский суд решил снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет «МК».

Происшествия Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия» Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».

Игры Перепродажу игр в Steam сочли катастрофой для индустрии развлечений и нарушением законов ЕС По мнению главы ISFE, если в Steam появится функция перепродажи, это ударит по индустрии, поскольку объёмы инвестиций в игры и другие цифровые развлечения упадут.

Происшествия Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы Народный артист России Сергей Гармаш получил травму в ростовском аэропорту Платов, сообщает РЕН ТВ во вторник, 24 сентября.

Происшествия В Кирове пресекли массовое убийство в школе В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.

Общество В Екатеринбурге определили «основную площадку» для строительства храма В случае, если опрос жителей Екатеринбурга по выбору места строительства нового храма в городе будет признан несостоявшимся, то «основным вариантом» станет площадка на месте бывшего приборостроительного завода.

Политика Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.

Политика Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.

Транспорт По Крымскому мосту поехал первый поезд По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS.

Шоу-бизнес Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк Известный российский телеведущий Юрий Николаев, который ранее проходил лечение от онкологического заболевания, высказался о недуге Анастасии Заворотнюк.

Политика На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.

Армия и оружие Вашингтон может сделать Анкаре предложение по поставкам ЗРК Patriot Соединенные Штаты могут сделать Турции новое предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ("Пэтриот") и американских истребителей пятого поколения F-35 ("Эф-35").

Общество Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.