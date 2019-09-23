Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Армия и оружие
Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы
Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.
РБК 07:20
Политика
В России в 2019 году ликвидировали около 100 нарколабораторий
Порядка 100 нарколабораторий ликвидировали в России в этом году, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая во вторник на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК).
ТАСС 04:05
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Здоровье
В Смоленской области работает почти полтысячи фельдшерско-акушерских пункта
В рамках очередного рабочего совещания членов администрации области, которое провел губернатор Алексей Островский, обсуждался вопрос оказания первичной медико-санитарной помощи в условиях фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на территории региона.
Смоленская газета 07:24
Космос
Наблюдаются пульсации магнитного поля Марса
Исследователи космического пространства сообщили, что ровно в полночь по марсианскому времени на Красной планете начинает пульсировать магнитное поле.
Rusargument 21 сентября в 17:59
Политика
Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.
Российская газета 07:13
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли предложила Брэду Питту выбор между детьми и Канье Уэстом
Голливудская актриса Анджелина Джоли попросила бывшего мужа Брэда Питта держаться подальше от рэпера Канье Уэста, который является мужем предпринимательницы Ким Кардашьян-Уэст.
Lenta.ru 07:16
Экономика
Москвичи взяли больше всего кредитов в РФ с начала года
Ранее ИА REGNUM сообщало, что москвичи оформили больше всего кредитных карт с начала года.
REGNUM 04:34
Технологии
Роскомнадзор хочет ограничить западные онлайн-кинотеатры
Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал ввести ограничения в отношении доли иностранных онлайн-кинотеатров на российском рынке.
Культуромания 07:06
Политика
Европейский суд отменил санкции против Януковича
Европейский суд решил снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет «МК».
Ореанда-Новости 06:55
Происшествия
Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48
Игры
Перепродажу игр в Steam сочли катастрофой для индустрии развлечений и нарушением законов ЕС
По мнению главы ISFE, если в Steam появится функция перепродажи, это ударит по индустрии, поскольку объёмы инвестиций в игры и другие цифровые развлечения упадут.
Игромания.ру вчера в 15:01
Происшествия
Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы
Народный артист России Сергей Гармаш получил травму в ростовском аэропорту Платов, сообщает РЕН ТВ во вторник, 24 сентября.
Известия 05:42
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета 05:57
Общество
В Екатеринбурге определили «основную площадку» для строительства храма
В случае, если опрос жителей Екатеринбурга по выбору места строительства нового храма в городе будет признан несостоявшимся, то «основным вариантом» станет площадка на месте бывшего приборостроительного завода.
REGNUM 05:33
Политика
Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.
Газета.Ru 07:26
Гаджеты
Xiaomi выпустила телефон за 180 тысяч рублей
Lenta.ru 06:32
Политика
Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
РБК 07:08
Транспорт
По Крымскому мосту поехал первый поезд
По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS.
Газета.Ru 06:58
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» вылечат в России
Газета.Ru 01:17
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк
Известный российский телеведущий Юрий Николаев, который ранее проходил лечение от онкологического заболевания, высказался о недуге Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru 07:29
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Армия и оружие
Вашингтон может сделать Анкаре предложение по поставкам ЗРК Patriot
Соединенные Штаты могут сделать Турции новое предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ("Пэтриот") и американских истребителей пятого поколения F-35 ("Эф-35").
РЕН ТВ 01:17
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Кино
Джаред Падалеки сыграет главную роль в ремейке сериала «Крутой Уокер»
Джаред Падалеки, известный по сериалу «Сверхъестественное», сыграет главную роль в ремейке сериала «Крутой Уокер».
Афиша Daily 06:32