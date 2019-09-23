Экономика

РБКРБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

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В Приморье назначили оператора программы льготной ипотеки под 2%

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Путин подписал ряд поручений по развитию Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 12:36

В Приморье назначен оператор по исполнению поручения Путина по ипотеке

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Lenta.ruвчера в 03:57

Кабмин подготовит поправки по ипотеке для молодых семей в ДФО под 2%

РЕН ТВвчера в 03:25

Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО

РИА Новостивчера в 03:20
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
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Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы

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Порядка 100 нарколабораторий ликвидировали в России в этом году, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая во вторник на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК).
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Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»

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В рамках очередного рабочего совещания членов администрации области, которое провел губернатор Алексей Островский, обсуждался вопрос оказания первичной медико-санитарной помощи в условиях фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на территории региона.
Смоленская газета 07:24
Космос

Наблюдаются пульсации магнитного поля Марса

Исследователи космического пространства сообщили, что ровно в полночь по марсианскому времени на Красной планете начинает пульсировать магнитное поле.
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Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным

Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.
Российская газета 07:13
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Анджелина Джоли предложила Брэду Питту выбор между детьми и Канье Уэстом

Голливудская актриса Анджелина Джоли попросила бывшего мужа Брэда Питта держаться подальше от рэпера Канье Уэста, который является мужем предпринимательницы Ким Кардашьян-Уэст.
Lenta.ru 07:16
Экономика

Москвичи взяли больше всего кредитов в РФ с начала года

Ранее ИА REGNUM сообщало, что москвичи оформили больше всего кредитных карт с начала года.
REGNUM 04:34
Технологии

Роскомнадзор хочет ограничить западные онлайн-кинотеатры

Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал ввести ограничения в отношении доли иностранных онлайн-кинотеатров на российском рынке.
Культуромания 07:06
Политика

Европейский суд отменил санкции против Януковича

Европейский суд решил снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет «МК».
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Происшествия

Агеев не совершал убийство Круга, заявило следствие

Газета.Ru 06:05
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Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»

Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48
Игры

Перепродажу игр в Steam сочли катастрофой для индустрии развлечений и нарушением законов ЕС

По мнению главы ISFE, если в Steam появится функция перепродажи, это ударит по индустрии, поскольку объёмы инвестиций в игры и другие цифровые развлечения упадут.
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Происшествия

Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы

Народный артист России Сергей Гармаш получил травму в ростовском аэропорту Платов, сообщает РЕН ТВ во вторник, 24 сентября.
Известия 05:42
Происшествия

В Кирове пресекли массовое убийство в школе

В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
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Общество

В Екатеринбурге определили «основную площадку» для строительства храма

В случае, если опрос жителей Екатеринбурга по выбору места строительства нового храма в городе будет признан несостоявшимся, то «основным вариантом» станет площадка на месте бывшего приборостроительного завода.
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Политика

Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.
Газета.Ru 07:26
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Xiaomi выпустила телефон за 180 тысяч рублей

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Политика

Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
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Транспорт

По Крымскому мосту поехал первый поезд

По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS.
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Девочку из США с «маской Бэтмена» вылечат в России

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Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк

Известный российский телеведущий Юрий Николаев, который ранее проходил лечение от онкологического заболевания, высказался о недуге Анастасии Заворотнюк.
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На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией

Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Армия и оружие

Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Армия и оружие

Вашингтон может сделать Анкаре предложение по поставкам ЗРК Patriot

Соединенные Штаты могут сделать Турции новое предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ("Пэтриот") и американских истребителей пятого поколения F-35 ("Эф-35").
РЕН ТВ 01:17
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В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей

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Общество

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
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Транспорт

«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок

Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
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Джаред Падалеки сыграет главную роль в ремейке сериала «Крутой Уокер»

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Афиша Daily 06:32
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