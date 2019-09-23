Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Яровая призвала парламентариев к совместной работе по развитию Дальнего Востока
Парламентская газетавчера в 07:44
Путин поручил подготовить поправки о субсидировании ипотеки молодым семьям в ДФО до 2%
ТАСС23 сентября в 03:45
Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО
РИА Новости23 сентября в 03:20
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Культура
В Москве завершился фестиваль «Круг света»
ТВ Центр вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 23 сентября в 07:17
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Теннис
Кузнецова проиграла Свитолиной в третьем круге турнира в Ухане
Советский спорт 02:05
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».
RT на русском вчера в 17:23
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Экономика
Финансовые консультанты богатейших людей мира готовятся к кризису
Согласно исследованию, почти половина опрошенных экспертов (45%) уже готовятся к кризису и принимают стратегические меры, чтобы уменьшить потери.
Туапсинские вести 02:50
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика
В Госдуме оценили слова украинского экс-министра о «плохой России»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего украинского министра транспорта Евгения Червоненко о том, что «плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться.
RT на русском 02:26
Происшествия
Бандиты с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве на Тихорецком бульваре четверо с молотком напали на местного жителя и отобрали у него рюкзак с 20 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 01:54
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Музыка
Названы имена участников от России на «Детском Евровидении-2019»
Стало известно, кто будет представлять Россию на "Детском Евровидении" в этом году. Отборочный тур прошел в Москве.
Piter.tv 02:40
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:08
Происшествия
В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине
РИА Новости 03:12
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Общество
Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии
ТАСС 23 сентября в 09:03
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска
В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Происшествия
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб
В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru вчера в 02:48
Политика
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Шоу-бизнес
Саша Артемова раскрыла пол новорожденного ребеночка
Молодые родители решили не раскрывать всех деталей пополнения в семье в первые дни.
Bimru.ru вчера в 02:43
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews вчера в 00:41
Политика
Лотерею грин-карт США могут запретить в России
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
Ридус вчера в 18:55
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32