Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Здоровье
Глава «Дома с маяком» заявила о проблемах с лекарствами для детей
Глава фонда и детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава на своей странице в Facebook сообщила о том, что дети и их родители продолжают испытывать сложности с получением необходимых им, но не зарегистрированных в России лекарств.
РБК 05:28
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Спорт
В Кремле отреагировали на новое расследование WADA
Москва знает, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) есть вопросы в адрес России, в течение трех недель соответствующие структуры должны подготовить ответ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:10
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
Российская газета 02:23
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Хоккей
Бывший форвард «Оттавы» может перейти в КХЛ
Портал Hockey Sverige сообщает о том, что сразу несколько клубов КХЛ заинтересованы в переходе бывшего форварда «Оттавы Сенаторз» Магнуса Пааярви.
Metaratings 10:14
Интернет
Глава Роскомнадзора пообещал «подорвать» Telegram «снарядом»
Глава Роскомнадзора назвал будущее противостояние с Telegram борьбой «снаряда и брони» и заметил, что когда-нибудь сотрудникам ведомства удастся «подорвать пиратский корабль» всерьез.
Lenta.ru 11:11
Происшествия
При столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали 11 человек
В Челябинске столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек.
RT на русском 10:36
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Экономика
В России предлагают ввести индекс производства самогона
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
RT на русском вчера в 10:31
Политика
МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией
В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков.
Газета.Ru 11:05
Здоровье
К концу года все поликлиники Новгородской области станут «бережливыми»
К концу 2019 года во всех учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будет создана новая модель медицинской организации — «бережливая поликлиника».
Новгород.ру 08:48
Политика
Путин поручил профинансировать модернизацию ВС Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооружённых сил этой республики.
REGNUM 03:47
Армия и оружие
В России приступили к разработкам истребителей шестого поколения
В России приступили к созданию шестого поколения истребителей.
Газета.Ru 05:05
Общество
Эмилия Кларк выбрала для «Эмми» платье с откровенным верхом
Актриса появилась на публике в чернильного цвета платье с максимально откровенным верхом.
Телепрограмма 03:19
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации.
Lenta.ru 10:57
Футбол
Кононов, Хохлов, Шаронов – подвисшие тренеры РПЛ, сезон-2019/20
Миодраг Божович провалил концовку прошлого сезона, кое-как сохранил "Крылья" в стыковых матчах, и самарская публика надеялась, что в новом чемпионате, когда давление спадёт, всё окончательно наладится.
Чемпионат 10:35
Политика
Конгресс США допускает импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Американский конгресс допускает импичмент лидера страны Дональда Трампа, если будут найдены свидетельства давления с его стороны на лидера Украины Владимира Зеленского, передает CNN.
Политика Сегодня вчера в 15:31
Политика
Зеленский подписал закон об импичменте президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий импичмент главы государства.
iReactor 04:30
Гаджеты
В России начались официальные продажи iPhone 11
Профиль 20 сентября в 04:48
Кино
Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг
Культуромания 08:42
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Балерина трогательно поздравила девочку с днем рождения посредством публикации в Instagram.
OAnews 09:11
Общество
Командир аварийного А321 не планирует переезжать в подаренную квартиру
Вечерняя Москва 08:30
Футбол
Матч Кубка России между «Аланией» и ЦСКА пройдет при аншлаге
Владикавказская «Алания» примет ЦСКА в матче 1/16 финала Кубка России.
ProstoProSport 07:43