Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Происшествия
Обожженные маслом в Турции дети проведут в больнице две недели
Двое детей, обожженные кипящим маслом в Турции, проведут в больнице минимум две недели, сообщила РИА Новости во вторник представитель управления здравоохранения Екатеринбурга.
РИА Новости 05:35
Наука
Ученые объяснили, как мозг «стирает сны»
РИА Новости 02:04
Политика
Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США
Группа лиц планировала вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН, отметил политик во вторник, 24 сентября.
Известия 04:13
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Кино
Умер звезда фильма «Убить Билла 2» Сид Хэйг
Известный голливудский актер Сид Хэйг скончался в возрасте 80-и лет.
Слово и Дело вчера в 08:56
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова
Ксения Собчак сыграет в новом сериале своего новоиспеченного супруга - режиссера Константина Богомолова.
Уралинформбюро вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Шоу-бизнес
Деми Мур призналась, что мать заработала на ее изнасиловании $500
Американская актриса Деми Мур рассказала о том, что ее мать получила денежное вознаграждение за ее изнасилование.
РЕН ТВ вчера в 19:23
Энергетика
Нафтогаз заявил об увеличении «долга» Газпрома
С момента вынесения решения Стокгольмского арбитража «долг» Газпрома перед «Нафтогазом» вырос до 2,817 млрд долларов, говорится в финансовом отчете украинской компании.
Взгляд.ру 05:30
Происшествия
Заказчика кражи в доме Михаила Круга расстроила гибель певца
Лидер банды «Тверские волки» Александр Костенко, заказавший кражу в доме Михаила Круга, переживал из-за гибели певца.
REGNUM 05:56
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
Афиша Daily вчера в 12:33
Общество
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Политика
В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 17:40
Политика
Кэмерон вспомнил, как Джонсон признался, что не верит в Brexit
Британский Верховный суд рассматривает дело о законности приостановки работы парламента до середины октября, который инициировал премьер Борис Джонсон.
Вести.Ru 22 сентября в 15:52
Политика
Сенцов захотел пожать руку Путину
Напомним, Сенцов был освобождён и передан Украине в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом 7 сентября.
DixiNews 06:04
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
RT на русском вчера в 05:45
Кино
Новый «Отряд самоубийц» по атмосфере будет отличаться от картины Дэвида Эйра
Сюжет второй части «Отряда самоубийц» рассказывает о новой команде суперзлодеев, подчиняющихся правительственному агенту Аманде Уоллер.
Актуальные Новости вчера в 10:22
Происшествия
В Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста
В Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста Александра Поздеева. Об этом сообщает Ura.ru, где и работает Поздеев.
REGNUM 02:27
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Российская газета 04:25
Экономика
Назван средний возраст самых закредитованных россиян
Больше всего кредитов в августе текущего года взяли россияне в возрасте от 30 до 39 лет.
Lenta.ru 06:04
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Гаджеты
Xiaomi представила новую серию дешевых телевизоров — Mi TV Pro
Самыми первыми на презентации были показаны новые телевизоры с дисплеями, разрешение которых составляет 4К UHD.
Astera 04:48
Политика
«Квартал 95»: Зеленский уже устал от президентства
News.ru вчера в 21:17
Политика
Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным
Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
ТАСС вчера в 11:49
Экономика
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК вчера в 04:52
Общество
Лидер группы Space подал в суд на Киркорова
Лидер группы Space Дидье Маруани подал иск о защите чести и достоинства в суд к Филиппу Киркорову.
Культуромания 06:00