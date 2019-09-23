Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Происшествия Обожженные маслом в Турции дети проведут в больнице две недели Двое детей, обожженные кипящим маслом в Турции, проведут в больнице минимум две недели, сообщила РИА Новости во вторник представитель управления здравоохранения Екатеринбурга.

Политика Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США Группа лиц планировала вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН, отметил политик во вторник, 24 сентября.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.

Кино Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова Ксения Собчак сыграет в новом сериале своего новоиспеченного супруга - режиссера Константина Богомолова.

Шоу-бизнес Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Футбол СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.

Шоу-бизнес Деми Мур призналась, что мать заработала на ее изнасиловании $500 Американская актриса Деми Мур рассказала о том, что ее мать получила денежное вознаграждение за ее изнасилование.

Энергетика Нафтогаз заявил об увеличении «долга» Газпрома С момента вынесения решения Стокгольмского арбитража «долг» Газпрома перед «Нафтогазом» вырос до 2,817 млрд долларов, говорится в финансовом отчете украинской компании.

Происшествия Заказчика кражи в доме Михаила Круга расстроила гибель певца Лидер банды «Тверские волки» Александр Костенко, заказавший кражу в доме Михаила Круга, переживал из-за гибели певца.

Политика Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.

Общество Названы регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2» Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».

Политика Кэмерон вспомнил, как Джонсон признался, что не верит в Brexit Британский Верховный суд рассматривает дело о законности приостановки работы парламента до середины октября, который инициировал премьер Борис Джонсон.

Политика Сенцов захотел пожать руку Путину Напомним, Сенцов был освобождён и передан Украине в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом 7 сентября.

Армия и оружие В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.

Происшествия В Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста В Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста Александра Поздеева. Об этом сообщает Ura.ru, где и работает Поздеев.

Экономика Назван средний возраст самых закредитованных россиян Больше всего кредитов в августе текущего года взяли россияне в возрасте от 30 до 39 лет.

Общество Названы самые популярные алкогольные напитки в России Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.

Гаджеты Xiaomi представила новую серию дешевых телевизоров — Mi TV Pro Самыми первыми на презентации были показаны новые телевизоры с дисплеями, разрешение которых составляет 4К UHD.

Политика Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.

Экономика «Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.