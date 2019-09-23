Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Яровая призвала парламентариев к совместной работе по развитию Дальнего Востока
Парламентская газета07:44
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Футбол
Экс-игроки сборной России объединят иски к МВД на 260 млн рублей
Экс-футболисты национальной команды Евгений Алдонин, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Андрей Каряка, Юрий Никифоров и Дмитрий Кириченко требуют от МВД компенсацию за моральный ущерб за ошибки следствия, которое занимается делом о хищении средств игроков в банке "Замоскворецкий".
Газета.Ru вчера в 09:55
Космос
Ракету «Союз-ФГ» освятили перед последним пуском
Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", установленную на "Гагаринском старте" космодрома Байконур, по традиции освятили перед предстоящим пуском, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:26
Политика
Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
Политика
Зеленский встретился с генсеком НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
RT на русском 12:05
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Культура
В Минкульте назвали ошибкой публикацию «Культурного норматива для школьников»
Список культурных нормативов для школьников был опубликован без согласования с руководством министерства, что привело к его ложной интерпретации, сообщила журналистам статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова.
Интерфакс 12:02
Политика
Координаторы «Бессмертного полка» со всего мира соберутся в Сербии
РИА Новости 22 сентября в 03:00
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Общество
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Футбол
Гвардиола может возглавить «Ювентус»
ProstoProSport 12:06
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru 12:46
Происшествия
Самолет внепланово сел в Екатеринбурге из-за пассажира
Летевший из российской столицы в Якутск самолет был вынужден срочно приземлиться в Екатеринбурге из-за того, что пассажиру стало плохо.
Газета.Ru 11:17
Происшествия
Два человека погибли в ДТП со скорой в Йошкар-Оле
Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в ночь на 24 сентября на пересечении улицы Машиностроителей и бульвара Победы - 64-летний водитель, управляя машиной скорой помощи, по предварительным данным, при въезде на нерегулируемый перекресток с круговым движением не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по нему и столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 22-летнего водителя.
ТАСС 05:21
Кино
Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным
Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
REGNUM 08:45
Путешествия
Большинство россиян провели летний отпуск дома
Интерфакс 04:54
Хоккей
Витязь — Автомобилист 0:0 (2-й перерыв)
Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк дебютирует в составе команды 24 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».
РБК 12:42
Происшествия
Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела»
Актер Павел Устинов, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сказал, что будет поддерживать других фигурантов московского дела .
Znak.com 12:37
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Шоу-бизнес
Петросян заявил, что не может попасть в свой дом
РИА Новости вчера в 06:13
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии
Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
Российская газета 02:15
Авто
Сбербанк начнет продавать автомобили
Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty 02:28
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости вчера в 04:13
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Общество
МЧС России до конца года ликвидирует почти 600 своих учреждений
Ликвидация 578 учреждений МЧС России пройдёт до конца 2019 года в рамках реорганизации в связи с переходом на новую организационно-штатную структуру.
REGNUM 13:35
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25