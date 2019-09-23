Экономика

РБКРБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

Проект программы ипотеки под 2% для ДФО передан в правительство РФ

РИА Новости10:30

Путин подписал ряд поручений по развитию Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 12:36

В Приморье назначен оператор по исполнению поручения Путина по ипотеке

REGNUM02:50

В Приморье назначили оператора программы льготной ипотеки под 2%

ТАССвчера в 22:59

Яровая призвала парламентариев к совместной работе по развитию Дальнего Востока

Парламентская газета07:44

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

РБКвчера в 07:08

Кабмин подготовит поправки по ипотеке для молодых семей в ДФО под 2%

РЕН ТВвчера в 03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Футбол

Экс-игроки сборной России объединят иски к МВД на 260 млн рублей

Экс-футболисты национальной команды Евгений Алдонин, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Андрей Каряка, Юрий Никифоров и Дмитрий Кириченко требуют от МВД компенсацию за моральный ущерб за ошибки следствия, которое занимается делом о хищении средств игроков в банке "Замоскворецкий".
Газета.Ru вчера в 09:55
Космос

Ракету «Союз-ФГ» освятили перед последним пуском

Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", установленную на "Гагаринском старте" космодрома Байконур, по традиции освятили перед предстоящим пуском, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:26
Политика

Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее

В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
Политика

Зеленский встретился с генсеком НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
RT на русском 12:05
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Культура

В Минкульте назвали ошибкой публикацию «Культурного норматива для школьников»

Список культурных нормативов для школьников был опубликован без согласования с руководством министерства, что привело к его ложной интерпретации, сообщила журналистам статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова.
Интерфакс 12:02
Политика

Координаторы «Бессмертного полка» со всего мира соберутся в Сербии

РИА Новости 22 сентября в 03:00
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Политика

Трамп поставил ультиматум по помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Общество

«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок

Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Футбол

Гвардиола может возглавить «Ювентус»

ProstoProSport 12:06
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

Газета.Ru 12:42
Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru 12:46
Происшествия

Самолет внепланово сел в Екатеринбурге из-за пассажира

Летевший из российской столицы в Якутск самолет был вынужден срочно приземлиться в Екатеринбурге из-за того, что пассажиру стало плохо.
Газета.Ru 11:17
Происшествия

Два человека погибли в ДТП со скорой в Йошкар-Оле

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в ночь на 24 сентября на пересечении улицы Машиностроителей и бульвара Победы - 64-летний водитель, управляя машиной скорой помощи, по предварительным данным, при въезде на нерегулируемый перекресток с круговым движением не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по нему и столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 22-летнего водителя.
ТАСС 05:21
Кино

Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным

Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
REGNUM 08:45
Путешествия

Большинство россиян провели летний отпуск дома

Интерфакс 04:54
Хоккей

Витязь — Автомобилист 0:0 (2-й перерыв)

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк дебютирует в составе команды 24 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».
РБК 12:42
Происшествия

Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела»

Актер Павел Устинов, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сказал, что будет поддерживать других фигурантов московского дела .
Znak.com 12:37
Общество

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Коммерсантъ 10:58
Шоу-бизнес

Петросян заявил, что не может попасть в свой дом

РИА Новости вчера в 06:13
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии

Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
Российская газета 02:15
Авто

Сбербанк начнет продавать автомобили

Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty 02:28
Гаджеты

Рассекречен флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Vevby.ru 04:47
Армия и оружие

В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море

Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости вчера в 04:13
Экономика

Богатейшие семьи спешно запасаются наличными

Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Общество

МЧС России до конца года ликвидирует почти 600 своих учреждений

Ликвидация 578 учреждений МЧС России пройдёт до конца 2019 года в рамках реорганизации в связи с переходом на новую организационно-штатную структуру.
REGNUM 13:35
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

РБК 03:03
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное