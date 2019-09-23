Экономика

РБКРБКПутин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:42, Вашингтон
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