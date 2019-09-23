Экономика
РБКПутин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
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Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Футбол
ФИФА назвала Месси футболистом года
Национальная служба новостей вчера в 16:30
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Общество
Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября
С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.
Газета.Ru 09:45
Финансы
В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам
Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.
RT на русском 10:05
Шоу-бизнес
Экс-участница «ДОМа-2» Марина Мексика закрутила роман с солистом MBAND
Накануне выяснилось, что у девушки роман с участником MBAND Артемом Кидом. Парень признается, что Марина ему давно нравилась.
StarHit.ru 04:00
Кино
Фото: Джеймс Ганн показал новый «Отряд самоубийц»
Речь идет о новом "Отряде самоубийц", разумеется.
Российская газета 08:58
Здоровье
Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Известия 03:34
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 07:17
Экономика
Россиянам посулили напряжение из-за спирта
«Рожь еще обычно шла на производство спирта, вот здесь может быть напряжение», — добавил Петриченко.
Lenta.ru 10:16
Гаджеты
Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7
В целом новых функций Windows 7 уже давно не получает, ведь Microsoft для этой ОС выпускает только патчи безопасности, а с 14 января 2020 года должны были прекратить выпускать даже и их.
Astera 22 сентября в 14:47
Шоу-бизнес
Елена Малышева: зря Заворотнюк лечилась за границей
Вести Подмосковья 00:07
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Политика
Зеленский не попал в число выступающих на Генассамблее ООН лидеров
Президент Украины Владимир Зеленский не попал в список лидеров, которые выступят с докладом на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 10:13
Политика
Янукович готовится к возвращению на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на родину, заявил адвокат политика Виталий Сердюк.
Газета.Ru 09:56
Происшествия
В Подмосковье грузовик врезался в пешеходный мост
В Люберецком районе Подмосковья грузовик Scania врезался в пешеходный мост.
РИА Новости 09:20
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31
Происшествия
Следственный комитет установил детали убийства Михаила Круга
Экономика сегодня вчера в 04:52
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Общество
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Кино
Вышел полноценный трейлер «Пути: Во все тяжкие»
Вышел полноценный трейлер фильма «Путь: Во все тяжкие». Главную роль в киноленте сыграет Аарон Пол.
Культуромания 10:14
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
Газета.Ru вчера в 10:50
Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49