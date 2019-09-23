Экономика
РБКПутин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
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Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым
Слухи о возможных проблемах в семейной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова курсируют в соцсетях несколько недель подряд.
Комсомольская правда 17:15
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Политика
Демократы объявили о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей американского конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:40
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 11:26
Армия и оружие
ВСУ впервые с 2015 года обстреляли поселок Чернухино в ЛНР
Политика Сегодня 03:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье
Ксения Собчак поделилась с поклонниками кадром из храма в венчальном платье.
Актуальные Новости 03:57
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия 03:19
Путешествия
Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая
В ходе заседания статс-секретарь, заместитель министра Алла Манилова отметила, что необходимо урегулировать ситуацию с потоком иностранных туристов, в том числе из Китая, при посещении музея, так как из-за них туристы из России не всегда могут попасть в музей-заповедник и Екатерининский дворец.
Интерфакс 18:03
Хоккей
«Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша
«Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.
Собака.ru 05:30
Политика
Песков пояснил свои слова о расстрелах в США без суда и следствия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человека застрелили бы без суда и следствия.
Lenta.ru 08:52
Космос
NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема
Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости вчера в 03:21
Происшествия
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Футбол
Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу
Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.
Sputnik Таджикистан 06:40
Армия и оружие
Роухани назвал позором работу разведки и ПВО США в Саудовской Аравии
Президент Ирана Хасан Роухани назвал позором неспособность американских систем противоракетной и противовоздушной обороны отразить ракетную атаку на Саудовскую Аравию и заявил, что разведка США ничего не знала о ней заранее.
РИА Новости 19:53
Кино
Ксения Собчак сыграет в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова
Ксения Собчак сыграет роль в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова.
Вести Иркутск 05:57
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда 00:52
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы
Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили параметры бюджета на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов.
Российская газета вчера в 09:15
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском 17:41
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Армия и оружие
Эрдоган призвал запретить ядерное оружие или «разрешить всем»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал несправедливым то, что ядерное оружие используется как рычаг давления.
Известия 17:00
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Политика
Зеленский: Украина не собирается просить чего-либо у США
Украина является сильной страной и не собирается просить чего-либо у Соединенных Штатов, заявил российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.
BFM.ru 18:32