Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Яровая призвала парламентариев к совместной работе по развитию Дальнего Востока
Парламентская газета07:44
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Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou
Росбалт 22 сентября в 23:14
Кино
Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети
Трейлер фильма "Вторжение" российского режиссера Федора Бондарчука появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.
Народные новости вчера в 19:42
Политика
Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Армия и оружие
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении Су-34 ее границ
Министерство обороны Российской Федерации опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства российским истребителем Су-34.
Pravda.Ru 06:56
Политика
Конгресс США начал процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Экономика
В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT
Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения страны от международной сети SWIFT.
Известия 17:34
Происшествия
Массовое отравление произошло в Православной женской гимназии Иркутска
Массовое пищевое отравление зарегистрировали в Православной женской гимназии Иркутска.
Иркутск Сегодня 21:33
Хоккей
Кравцов и Панарин забили все три гола в победном матче с «Айлендерс»
Хозяева победили во встрече со счетом 3:1. Счет в матче открыл Виталий Кравцов.
Матч ТВ 21:21
Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для устойчивого Рунета
Роскомнадзор проводит пилотный проект по тестированию оборудования для обеспечения устойчивой работы Рунета в случае внешней угрозы.
Известия 09:35
Игры
Google запустил сервис подписки на игры и приложения
Американская компания Google запустила сервис подписки на мобильные игры и приложения Google Play Pass.
ПРАЙМ 01:36
Происшествия
При столкновении иномарок в Иркутске погибли два человека
Еще один пострадавший находится в больнице. Автомобили «Форд Фокус» и «Ауди А-7» столкнулись 24 сентября в 23:00 на улице Байкальская.
ИркСиб 22:52
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании и предательстве матери
Одна из самых высокооплачиваемых в прошлом голливудских актрис Деми Мур дала откровенное интервью программе Good Morning America, в котором рассказала о самых печальных моментах своей жизни, в том числе о том, что она была изнасилована в подростковом возрасте по вине ее матери.
Kinonews.ru 09:53
Политика
Лавров не захотел участвовать в «шоу Трампа» на Генассамблее ООН
В понедельник российский министр на ооновское шоу - выступление Трампа - не приехал.
Российская газета 15:08
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Футбол
Слуцкий рассказал голландцам историю, как закончил карьеру игрока из-за кошки
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире Npo 1 рассказал, как закончилась его карьера футболиста.
Спорт-Экспресс 20:09
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости 17:00
Общество
Зарплаты бюджетников увеличатся с 1 октября
Заработная плата федеральных бюджетников, не затронутых «майскими указами» президента России Владимира Путина, увеличится на 4,3% с 1 октября текущего года.
News.ru 06:22
Авто
Сбербанк готовит сервис для продажи автомобилей
Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты, — цитирует агентство свой источник.
News.ru вчера в 19:46