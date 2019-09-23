Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Экономика
Fitch повысило рейтинг «Аэрофлота» до BB
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах «Аэрофлота» с BB- до BB.
RT на русском 13:22
Политика
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".
РИА Новости 16:05
Культура
Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы 16:03
Политика
Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Политика
Зеленский надеется на крутые отношения с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на очень крутые отношения с США.
Газета.Ru 15:54
Общество
МЧС ликвидирует 578 своих учреждений
В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.
Вести.Ru 15:34
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru 13:48
Политика
Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину
Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
RT на русском 15:06
Общество
«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области
В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Известия вчера в 02:10
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Футбол
Головин забил свой первый гол в сезоне за «Монако»
Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".
РИА Новости 15:40
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Наука
Ученые выяснили, почему мозг стирает сновидения
Волга-Медиа вчера в 23:40
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Политика
США рассекретят информацию по расследованию атак на саудовские НПЗ
США намерены рассекретить информацию по расследованию атак на Саудовскую Аравию, заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
РИА Новости 15:06
Музыка
«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей
"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей вчера в 14:50
Политика
Украина не собирается забирать брошенные в Крыму ветхие корабли
Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.
Слово и Дело 12:47
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании
Народные новости вчера в 23:26
Политика
В Конгрессе США призвали начать импичмент Трампа
В Палате представителей Конгресса США всерьез задумались о начале процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Росбалт 15:58
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе
После ухода политолога из студии ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк
Известный российский телеведущий Юрий Николаев, который ранее проходил лечение от онкологического заболевания, высказался о недуге Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru 07:29
Технологии
В Роскомнадзоре пообещали заблокировать Telegram
Роскомнадзор создает новую систему блокировки мессенджера Telegram и противодействия запрещенному контенту, передает «РИА Новости» слова главы ведомства Александра Жарова.
Computerworld Россия 03:50
Политика
Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Происшествия
Расстрелявшего коллег московского полицейского проверят на вменяемость
18 сентября двое сотрудников собственной безопасности УВД на метрополитене в вестибюле станции "Рязанский проспект" задержали по подозрению в получении взятки прапорщика патрульно-постовой службы 34-летнего Смирнова.
Интерфакс 03:43
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика
Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату
В правительстве России, напротив, сочли Парижское соглашение более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол.
Эхо Москвы 02:30
Происшествия
В Росатоме рассказали о состоянии сотрудников, пострадавших при взрыве под Северодвинском
Напомним, 8 августа вблизи Северодвинска произошел взрыв при испытаниях, в результате которого погибли сотрудники Росатома и Минобороны.
Znak.com 16:15