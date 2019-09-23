Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Политика
Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях средств на развитие порта Усть-Луга, а суд приобщил ее к уголовному делу, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:01
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Экономика
Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК вчера в 08:00
Политика
The Financial Times (Великобритания): новый президент Украины стоит перед решающим выбором (Financial Times)
В мае новый молодой президент Владимир Зеленский одержал уверенную победу, пообещав радикальные перемены.
ИноСМИ вчера в 23:36
Финансы
Курс евро опустился до 70 рублей
В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.
ТАСС 03:04
Политика
Британия, Германия и Франция обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Великобритании, Германии и Франции обвинили Тегеран в нападении на саудовские нефтяные объекты.
Российская газета 03:35
Энергетика
Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»
Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
Госновости 22 сентября в 15:41
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Технологии
Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео
Профиль вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Неоперабельна: врачи вынесли решение об опухоли Анастасии Заворотнюк
Врачи пришли к выводу, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. Теперь состояние актрисы будут поддерживать только медикаментозно.
WMJ.ru 04:22
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная «развела» Евгения Петросяна на полмиллиона рублей
Экспресс газета 22 сентября в 07:27
Общество
Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут 13 октября
Депутаты гордумы Екатеринбурга во вторник проголосовали за проведение опроса о месте строительства храма 13 октября, сообщил корреспондент "Интерфакса" из думы.
Интерфакс 02:40
Политика
Челябинск получит нового мэра к декабрю
Сегодня, 24 сентября, на первом заседании городской думы в новом составе спикер гордумы Андрей Шмидт сообщил, когда в Челябинске представят нового мэра.
Челябинск Сегодня 04:05
Политика
Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США.
RT на русском 02:22
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Политика
Госдеп возложил на Украину проблему возвращения Крыма
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону заявил представитель администрации США на Украине Курт Волкер, отвечая на вопрос, что делать, если Киев откажется от выполнения Минских соглашений.
Новый День вчера в 12:14
Гаджеты
Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли
Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.
Snob.ru 01:00
Космос
Роскосмос отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М»
Роскосмос отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи на неопределенный срок.
Общественное телевидение России 03:28
Политика
Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Кино
Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 00:12
Общество
Роскачество проверило детскую воду
Роскачество проверило детскую воду для малышей от нуля до трех лет 21 бренда.
Российская газета 01:00
Кино
Актер Джаред Падалеки сыграет в перезапуске «Крутого Уокера»
Американский актер Джаред Падалеки сыграет в перезапуске картины «Крутой Уокер» вместо Чака Норриса.
Актуальные Новости 04:03
Происшествия
Пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане потушен
Причиной пожара на плавбазе "Петр Житников" в Тихом океане стало возгорание тары в отсеке промвооружения, пожар уже потушен, сообщили агентству "Интерфакс" в компании "Дальморепродукт", которой принадлежит судно.
Интерфакс вчера в 19:49