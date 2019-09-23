Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Путин поручил подготовить поправки о субсидировании ипотеки молодым семьям в ДФО до 2%
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Яровая призвала парламентариев к совместной работе по развитию Дальнего Востока
Парламентская газетавчера в 07:44
Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО
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Взгляд.ру 01:41
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ТАСС вчера в 08:55
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Труд 22 сентября в 16:04
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Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы вчера в 16:03
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RT на русском вчера в 01:08
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УЕФА объявил о старте Лиги конференций в 2021 году
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Российская газета вчера в 15:23
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Ожидается, что первые экземпляры нового бренда будут собраны в России в первом квартале 2020 года.
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В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
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Коммерсантъ вчера в 22:39
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«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
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В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
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Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
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Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
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