Коронавирус

ТАССТАССПутин поручил кабмину подготовить корректировки нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить поправки в национальные проекты. Во вторник на совещании с главой государства, посвященном плану восстановления экономики РФ, премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что такие корректировки кабмин готов представить.
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Владимир Путин
Также очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса оказала серьезное влияние на процессы реализации национальных проектов. Поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению. Всю эту работу прошу провести максимально оперативно.
— Владимир ПутинRambler News Service 08:02

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Путин поручил Мишустину подготовить уточнения по нацпроектам в условиях пандемии

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