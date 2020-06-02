Коронавирус
ТАССПутин поручил кабмину подготовить корректировки нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить поправки в национальные проекты. Во вторник на совещании с главой государства, посвященном плану восстановления экономики РФ, премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что такие корректировки кабмин готов представить.
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Также очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса оказала серьезное влияние на процессы реализации национальных проектов. Поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению. Всю эту работу прошу провести максимально оперативно.
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Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Общество
Reuters: власти России хотят меньше афишировать плохие цифры
Правительство хочет как можно меньше привлекать внимания к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
Политика
Путин спросил у Мишустина о состоянии здоровья
Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
News.ru 08:07
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России
В июне россиян ожидает непредсказуемая погода. Например, жителей Красноярского края, Якутии и Чукотки ждет теплый месяц.
News-24.ru вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами
Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
Кино
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа вчера в 14:09
Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Здоровье
В Саратовской области коронавирус выявлен у 450 медицинских работников
В Саратовской области новый коронавирус выявлен у 450 медицинских работников.
Четвертая Власть 05:50
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
Штрафы за отказ от вакцинации, внесенные в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, грозят только тем, кто находится в профессиональных группах риска.
Моя Москва.онлайн 30 мая в 07:41
Здоровье
Число случаев коронавируса в Нижегородской области достигло 10,5 тысячи
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области превысило 10,5 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:45
Политика
Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем
Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка
В Крыму правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета.
Газета.Ru 04:00
Общество
Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут увеличить
Министерство труда рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявил глава Минтруда Антон Котяков на брифинге в правительстве.
Парламентская газета 08:09
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Футбол
Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
Как сообщает источник, коронавирусом переболели пять игроков и два представителя тренерского штаба «Барселоны».
Vprognoze.ru 04:36
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 05:35
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости вчера в 08:27
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Футбол
Болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о подробностях проведения оставшихся матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 07:25
Экономика
В июне цены на аренду жилья могут повыситься
По их данным, в мае цены на съем однокомнатной квартиры снизились в среднем по стране (учитывались данные по 70 крупным городам) на 1,2%. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,4%, трехкомнатное - на 1,7%. "В мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле", - отмечают специалисты портала.
Российская газета вчера в 04:01
Футбол
Sport Arena: 26 человек в «Карпатах» заразились коронавирусом
Во львовских «Карпатах» у 26 человек диагностировали коронавирус, сообщает Sport Arena.
Бомбардир.ру 07:56
Политика
В МИД Украины подчеркнули недопустимость диалога с ДНР и ЛНР
Кулеба добавил, что украинская делегация попыталась убедить представителей Германии в том, что украинским силовикам в Донбассе противостоят не луганские и донецкие командиры, а некие «российские командиры, которые командуют военными корпусами».
REGNUM 06:11