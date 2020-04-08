Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил обеспечить автоматическое продление документов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов, включая паспорта, в связи с ситуацией с коронавирусом.
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Путин поручил правительству продлить срок действия водительских прав

Известия11:39

Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав

РБК10:11

Путин сообщил об автоматическом продление паспортов и водительских прав

Комсомольская правда09:39

Путин поручил автоматически продлить на три месяца паспорта, права и другие документы

ТАСС09:13

Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов

РИА Новости08:56

Действие водительских прав могут продлить

Вести.Ru09:55

Путин поручил автоматически продлять срок действия паспортов и водительских прав

Интерфакс09:20
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Происшествия

15 приехавших из Крыма украинцев сбежали из обсервации в Херсоне

В Херсонской области сообщают о побеге из обсервации 15-ти украинцев, которые ранее вернулись из Крыма. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Московский Комсомолец 06:48
Политика

Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы

Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
RT на русском 09:39
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Общество

Минпросвещения разрешило регионам вернуть школы к очному обучению

Российские школы могут возвращаться к работе в штатном режиме исходя из эпидемиологической ситуации в регионах и с соблюдением санитарных требований, местные власти сами должны принять решение на этот счет, заявили в Минпросвещения.
Взгляд.ру 10:24
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ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Происшествия

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-2019.
Российская газета 04:19
Здоровье

Граждане Украины смогут выйти на работу уже в мае — Минздрав

Как сообщало EADaily, накануне глава правительства заявил, что для спасения экономики страны украинцев нужно вернуть на работу уже в мае.
Евразия Daily 10:25
Политика

Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Lenta.ru 11:28
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ

Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Общественная служба новостей вчера в 00:47
Общество

Путин подписал указ о новых выплатах семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми.
URA.Ru вчера в 13:19
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Делать тесты на коронавирус разрешили всем частным лабораториям

Российское правительство решило расширить круг лабораторий, тестирующих на коронавирус.
НГС.Кемерово 05:19
Политика

Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
RT на русском 09:12
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости 01:47
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из мощнейших в мире пушек

Модернизация одного из мощнейших в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершена в России.
Профиль вчера в 04:00
Политика

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Игры

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru 05 апреля в 11:30
Технологии

Sony представила новый геймпад для PlayStation 5

Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Astera 04:05
Общество

Организаторы «Бессмертного полка» призвали отказаться от шествия 9 мая

Организаторы «Бессмертного полка» решили отменить проведение акции в связи с распространением коронавируса.
News.ru 07:27
Происшествия

В Нижнем Тагиле врачи подтвердили первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Нижнем Тагиле, об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Вечерние Ведомости 11:32
Происшествия

В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами

Российская газета 08:49
Происшествия

Суд в Удмуртии рассмотрит дело о хулиганстве экс-главы Севастополя

Рассмотрение дела бывшего губернатора Севастополя, а ныне заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, пройдет в Завьяловском районном суде 27 апреля.
Izhlife 09:27
Экономика

ВТО: спад мировой торговли из-за коронавируса может достичь 32%

Падение объема мировой торговли в текущем году может достичь 32% из-за пандемии коронавируса COVID-19, говорится в пресс-релизе Всемирной торговой организации (ВТО).
Коммерсантъ 10:31
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Бабкиной

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, оценивается как стабильное, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
News.ru 10:55
Общество

В правительстве Британии рассказали о здоровье Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его пресс-службу.
Москва 24 10:54
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
Общество

Республика Коми вошла в список регионов со средним уровнем изоляции

В группу со средним уровнем вирусного суверенитета вошли 33 региона – республика Коми оказалась в их числе.
Невские Новости 08:04
Киберспорт

Gears 5 станет временно бесплатной

В шутер от третьего лица Gears 5 можно будет временно сыграть бесплатно. Тайтл будет доступен всем пользователям Steam с 6 по 13 апреля.
CyberSport.ru 05 апреля в 23:03
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
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