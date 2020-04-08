Президент России Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов, включая паспорта, в связи с ситуацией с коронавирусом.

Политика Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.

Общество Минпросвещения разрешило регионам вернуть школы к очному обучению Российские школы могут возвращаться к работе в штатном режиме исходя из эпидемиологической ситуации в регионах и с соблюдением санитарных требований, местные власти сами должны принять решение на этот счет, заявили в Минпросвещения.

Энергетика ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Технологии Sony представила новый геймпад для PlayStation 5 Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.

Происшествия Суд в Удмуртии рассмотрит дело о хулиганстве экс-главы Севастополя Рассмотрение дела бывшего губернатора Севастополя, а ныне заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, пройдет в Завьяловском районном суде 27 апреля.

Шоу-бизнес Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Бабкиной Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, оценивается как стабильное, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Общество В правительстве Британии рассказали о здоровье Бориса Джонсона Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его пресс-службу.