Коронавирус
РИА НовостиПутин поручил обеспечить автоматическое продление документов
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов, включая паспорта, в связи с ситуацией с коронавирусом.
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Происшествия
15 приехавших из Крыма украинцев сбежали из обсервации в Херсоне
В Херсонской области сообщают о побеге из обсервации 15-ти украинцев, которые ранее вернулись из Крыма. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы
Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
Минпросвещения разрешило регионам вернуть школы к очному обучению
Российские школы могут возвращаться к работе в штатном режиме исходя из эпидемиологической ситуации в регионах и с соблюдением санитарных требований, местные власти сами должны принять решение на этот счет, заявили в Минпросвещения.
Энергетика
ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Происшествия
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-2019.
Здоровье
Граждане Украины смогут выйти на работу уже в мае — Минздрав
Как сообщало EADaily, накануне глава правительства заявил, что для спасения экономики страны украинцев нужно вернуть на работу уже в мае.
Политика
Берни Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ
Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Общество
Путин подписал указ о новых выплатах семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Делать тесты на коронавирус разрешили всем частным лабораториям
Российское правительство решило расширить круг лабораторий, тестирующих на коронавирус.
Политика
Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»
Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из мощнейших в мире пушек
Модернизация одного из мощнейших в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершена в России.
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Технологии
Sony представила новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Общество
Организаторы «Бессмертного полка» призвали отказаться от шествия 9 мая
Организаторы «Бессмертного полка» решили отменить проведение акции в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
В Нижнем Тагиле врачи подтвердили первый случай коронавируса
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Нижнем Тагиле, об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Происшествия
В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами
Происшествия
Суд в Удмуртии рассмотрит дело о хулиганстве экс-главы Севастополя
Рассмотрение дела бывшего губернатора Севастополя, а ныне заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, пройдет в Завьяловском районном суде 27 апреля.
Экономика
ВТО: спад мировой торговли из-за коронавируса может достичь 32%
Падение объема мировой торговли в текущем году может достичь 32% из-за пандемии коронавируса COVID-19, говорится в пресс-релизе Всемирной торговой организации (ВТО).
Футбол
Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы
Шоу-бизнес
Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Бабкиной
Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, оценивается как стабильное, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Общество
В правительстве Британии рассказали о здоровье Бориса Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его пресс-службу.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Общество
Республика Коми вошла в список регионов со средним уровнем изоляции
В группу со средним уровнем вирусного суверенитета вошли 33 региона – республика Коми оказалась в их числе.
Киберспорт
Gears 5 станет временно бесплатной
В шутер от третьего лица Gears 5 можно будет временно сыграть бесплатно. Тайтл будет доступен всем пользователям Steam с 6 по 13 апреля.
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.