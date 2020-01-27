Общество

RT на русскомRT на русскомПутин поручил продлить действие закона по маткапиталу до 2026 года

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года. Соответствующий перечень поручений опубликован пресс-службой Кремля.
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«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: продление действия норм Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» до 31 декабря 2026 года», — говорится в документе
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RT на русском06:16

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Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу до 2026 года

RT на русском06:16

Путин поручил продлить действие закона о маткапитале до 31 декабря 2026 года

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Путин поручил правительству продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года

Комсомольская правда06:33

Путин поручил продлить действие закона о маткапитале до 2026 года

РЕН ТВ06:13
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Происшествия

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Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
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