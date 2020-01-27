с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года. Соответствующий перечень поручений опубликован пресс-службой Кремля.

Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу до 2026 года

Политика ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Общество Назван вероятный источник китайского коронавируса Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.

Политика Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

Здоровье Названы отличительные симптомы коронавируса Стали известны симптомы, по которым можно отличить смертельно опасный коронавирус от обычных гриппа и простуды.

Происшествия В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.

Происшествия Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.

Общество Орнитолог усомнился, что бесснежная зима опасна для птиц Руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие» Александр Сорокин обсудил с ИА НСН предупреждение финского эколога Кимма Сааринена о том, что бесснежная зима может привести к тому, что лето будет без комаров.

Общество Цифровая Россия станет драйвером роста экономики Почти за 10 лет назад перед Россией было поставлено 16 задач по созданию национальных цифровых платформ.

Экономика Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать.

Общество Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.

Футбол ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких.

Общество Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.