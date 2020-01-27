Общество
RT на русскомПутин поручил продлить действие закона по маткапиталу до 2026 года
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года. Соответствующий перечень поручений опубликован пресс-службой Кремля.
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с чего всё началось
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: продление действия норм Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» до 31 декабря 2026 года», — говорится в документе.RT на русском06:16
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Путин поручил правительству продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года
Комсомольская правда06:33
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