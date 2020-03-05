Политика
Вести ФМПутин поручил правительству провести инвентаризацию налоговых льгот
Владимир Путин поручил правительству к 1 июля провести инвентаризацию действующих налоговых льгот и определить перечень тех, которые носят инвестиционный характер. Как сообщает пресс-служба Кремля, это поручение президент дал по итогам совещания по экономическим вопросам, которое прошло в феврале.
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Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот
Будущее России. Национальные проекты08:45
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Здоровье
Роспотребнадзор подтвердил первый случай коронавируса в Петербурге
Первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Петербурге. Информацию об этом подтвердили в городском Роспотребнадзоре.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Энергетика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд.
Происшествия
После смерти пациентки в Омской области уволили двух главврачей
После проверки по факту смерти жительницы Горьковского района Елены Евсеевой Омский Минздрав уволил главврачей Калачинской и Горьковской центральных районных больниц.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Общество
В Великобритании зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первая смерть от заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксирована в Великобритании.
Экономика
Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
Общество
Boeing представил свой «вертолет будущего» в виде личинки
Что интересно, в отличие от "Непокоренного" конкурента, неназванный пока концепт Boeing лишен крыльев.
Армия и оружие
Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба
Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
Общество
Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России
Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Общество
США высылают бывшего охранника концлагеря в нацистской Германии
Власти США приняли решение об экстрадиции бывшего охранника концлагеря Нойенгамме в нацистской Германии Ханса Грима.
Общество
Меган Маркл впервые после отказа от привилегий вернется в Британию
Pool / Globallookpress Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения вместе с супругом, принцем Гарри, от королевских привилегий.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поправится ради роли
Как сообщают инсайдеры, проект, ради которого Кристина отважилась пойти на такие жертвы, является ничем иным, как новым фильмом режиссера Олега Асадулина «Булки».
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25
Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о работе по защите военных от коронавируса
В Минобороны России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции организована необходимая работа, имеющая своей целью обеспечение и сохранение санитарноэпидемиологического благополучия среди личного состава Вооруженных Сил.
Авто
В России появился внедорожник Haval H5
В России 20 апреля стартуют продажи нового паркетника Haval H5. Об этом сообщается в распространенном производителем пресс-релизе.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Общество
Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV.
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Общество
В кинотеатрах запретят съемку
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности посетителям запретят проносить на их территорию любое оружие и боеприпасы, колющие или режущие предметы, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, наркотические и токсические вещества или стимуляторы, а также пиротехнические изделия и лазерные указки.
Политика
Какие поправки в Конституцию предложил Путин
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции ко второму чтению.
Экономика
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Футбол
Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Политика
Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.