Политика

Вести ФМВести ФМПутин поручил правительству провести инвентаризацию налоговых льгот

Владимир Путин поручил правительству к 1 июля провести инвентаризацию действующих налоговых льгот и определить перечень тех, которые носят инвестиционный характер. Как сообщает пресс-служба Кремля, это поручение президент дал по итогам совещания по экономическим вопросам, которое прошло в феврале.
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В России начали готовиться к отмене налоговых льгот

Lenta.ru11:29

Путин поручил правительству провести инвентаризацию действующих налоговых льгот

Коммерсантъ10:08

Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот в РФ

Известия09:21

Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

РБК10:04

Путин поручил провести инвентаризацию налоговых льгот

Взгляд.ру08:46

Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот

Будущее России. Национальные проекты08:45

Путин поручил провести инвентаризацию налоговых льгот

РЕН ТВ08:31
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Здоровье

Роспотребнадзор подтвердил первый случай коронавируса в Петербурге

Первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Петербурге. Информацию об этом подтвердили в городском Роспотребнадзоре.
Peterburg2.ru 04:36
Энергетика

ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Газета.Ru 13:13
Энергетика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд.
РБК 16:00
Происшествия

После смерти пациентки в Омской области уволили двух главврачей

После проверки по факту смерти жительницы Горьковского района Елены Евсеевой Омский Минздрав уволил главврачей Калачинской и Горьковской центральных районных больниц.
Aobe.ru 06:18
Политика

Кремль: переговоры Путина и Эрдогана продлились три часа

ТК Звезда 11:34
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:07
Общество

В Великобритании зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первая смерть от заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксирована в Великобритании.
ТАСС 12:29
Экономика

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБК 16:00
Общество

Boeing представил свой «вертолет будущего» в виде личинки

Что интересно, в отличие от "Непокоренного" конкурента, неназванный пока концепт Boeing лишен крыльев.
Популярная механика 07:52
Армия и оружие

Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба

Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
ИноСМИ вчера в 13:00
Общество

Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России

Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Российская газета 15:43
Общество

США высылают бывшего охранника концлагеря в нацистской Германии

Власти США приняли решение об экстрадиции бывшего охранника концлагеря Нойенгамме в нацистской Германии Ханса Грима.
RT на русском 13:08
Общество

Меган Маркл впервые после отказа от привилегий вернется в Британию

Pool / Globallookpress Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения вместе с супругом, принцем Гарри, от королевских привилегий.
РЕН ТВ 07:32
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поправится ради роли

Как сообщают инсайдеры, проект, ради которого Кристина отважилась пойти на такие жертвы, является ничем иным, как новым фильмом режиссера Олега Асадулина «Булки».
Live24 02:19
Футбол

В АПЛ из-за короновируса запретили рукопожатия перед матчами

Газета.Ru 14:33
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Происшествия

Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Известия 03 марта в 20:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о работе по защите военных от коронавируса

В Минобороны России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции организована необходимая работа, имеющая своей целью обеспечение и сохранение санитарноэпидемиологического благополучия среди личного состава Вооруженных Сил.
ТК Звезда 16:01
Авто

В России появился внедорожник Haval H5

В России 20 апреля стартуют продажи нового паркетника Haval H5. Об этом сообщается в распространенном производителем пресс-релизе.
МонаВиста 11:54
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Общество

Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV.
РБК 14:24
Культура

HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Российская газета 14:00
Общество

В кинотеатрах запретят съемку

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности посетителям запретят проносить на их территорию любое оружие и боеприпасы, колющие или режущие предметы, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, наркотические и токсические вещества или стимуляторы, а также пиротехнические изделия и лазерные указки.
Фонтанка.Ру 16:12
Политика

Какие поправки в Конституцию предложил Путин

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции ко второму чтению.
Ведомости 02 марта в 11:20
Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Футбол

Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи

Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Чемпионат 16:01
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости 11:11
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