с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий.

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет. 2,2K

Происшествия В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский В Башкирии в городе Октябрьский загорелась кровля ТЦ «Лекс», по предварительным данным, огонь распространился на площади 300 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием. 3

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 198

Футбол Вернблум не увидел равных русским в распитии водки Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне защищающий цвета греческого клуба ПАОК, рассказал о своих алкогольных предпочтениях.

Здоровье Доктор Мясников: страх снижает иммунитет от COVID-19 Страх заболеть коронавирусом снижает иммунитет и действительно может стать причиной заражения, сказал Александр Мясников во время традиционного "субботнего телеприема" на телеканале "Россия 1". В программе "Доктор Мясников" он рассказал об исследованиях, которые были проведены на лабораторных крысах.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2K

Шоу-бизнес Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело. 2

Общество Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.

Футбол ФИФА достигла прогресса по новому международному календарю Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация достигла прогресса в вопросе формирования нового календаря международных матчей.

Происшествия В Казахстане произошло сильное землетрясение Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,2 находился в 244 километрах на северо-восток от г. Алматы, в горной местности, на территории Ескельдинского района.

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,5K

Происшествия На Украине сообщили о похищении в ДНР девушки из-за флага РФ Украинский журналист Денис Казанский в своем Facebook рассказал о похищении жительницы Испании в ДНР.

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 843

Гаджеты Oukitel выпустила смартфон с камерой ночного видения и NFC Новый смартфон компании Oukitel отличается ёмким аккумулятором, наличием ИК-камеры ночного видения и поддержкой модуля NFC.