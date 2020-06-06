Политика

ВедомостиВедомостиПутин поручил правительству создать базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации, следует из списка поручений главы государства, опубликованного
 на сайте Кремля.
РБК04:26

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Путин поручил создать Национальную базу генетической информации

Lenta.ru06:24

Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Коммерсантъ03:29

Путин поручил создать в России национальную базу генетической информации

РБК04:26

Путин поручил создадать национальную систему генетической информации

Ёлдаш03:27

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RT на русском03:12

Путин поручил кабмину разработку учебных курсов и дисциплин в области генетики для школ

ТАСС03:30

Путин поручил создать Национальную базу генетической информации

РИА Новости04:29
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В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции

В Москве открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции.
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Власти Чехии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.
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Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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На Украине сообщили о похищении в ДНР девушки из-за флага РФ

Украинский журналист Денис Казанский в своем Facebook рассказал о похищении жительницы Испании в ДНР.
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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

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