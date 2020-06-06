Политика
ВедомостиПутин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации, следует из списка поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.РБК04:26
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Московский Комсомолец вчера в 22:21
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Lenta.ru вчера в 05:05