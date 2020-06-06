Коронавирус

ВедомостиВедомостиПутин поручил правительству создать базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации, следует из списка поручений главы государства, опубликованного
 на сайте Кремля.
РБК04:26

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Путин поручил создать Национальную базу генетической информации

Lenta.ru06:24

Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Коммерсантъ03:29

Путин поручил создать Национальную базу генетической информации

РИА Новости04:29

Путин поручил создать в России национальную базу генетической информации

РБК04:26

Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школ

RT на русском03:12

Путин поручил кабмину разработку учебных курсов и дисциплин в области генетики для школ

ТАСС03:30

Путин поручил создадать национальную систему генетической информации

Ёлдаш03:27
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Здоровье

Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей

Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года.
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Армия и оружие

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
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Общество

Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработают торговые центры

Торговые центры на территории Московской области будут открыты только после снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Армия и оружие

В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному

Как отмечают авторы, "горячий" способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее разработчиками из США.
ТАСС вчера в 20:30
Политика

Лукашенко призвал белорусов победить четыре–пять разных пандемий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре–пять пандемий» в республике.
Коммерсантъ 07:06
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Политика

Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии

Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
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Общество

Бумер, кек и лойс. «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия

"Яндекс" ко Дню русского языка составил список новых слов, значение которых последние 10 лет искали в Рунете чаще всего.
ТАСС 06:10
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Происшествия

В Башкирии загорелась кровля торгового центра

РИА Новости 06:42
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
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Киберспорт

Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче

Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru 05:35
Космос

ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем

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Политика

Трамп приказал сократить численность войск в Германии

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
Lenta.ru вчера в 17:21
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
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Шоу-бизнес

Шнуров ответил Валерии на критику

Музыкант Сергей Шнуров в Instagram ответил на слова певицы Валерии о том, что он "переобулся и требует помощи шоу-бизнесу".
РИА Новости 04:51
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Общество

«Норникель» берет аварию на себя

Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости вчера в 12:54
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Коммерсантъ 05:24
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Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Политика

Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США

Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет Германии из-за давления на "Северный поток — 2". Политик также предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ.
РИА Новости вчера в 13:40
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Здоровье

В Екатеринбурге коронавирус выявили ещё у 190 человек

Екатеринбург, 5 июня 2020, 12:37 — REGNUM Ещё 190 случаев выявления коронавируса выявили в Екатеринбурге за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 05:37
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Культура

У доктора Мясникова появится новая программа на телевидении

Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, заявил, что у него появится новая программа на телевидении.
Lenta.ru 04 июня в 12:03
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
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Экономика

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

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Единоборства

Хорхе Масвидал хочет уйти из UFC

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Политика

США отказались возвращать России дипсобственность в Нью-Йорке

США отказались вернуть России отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке даже после того, как постпред РФ при ООН Василий Небензя направил письмо генсеку ООН с просьбой вмешаться в ситуацию.
Газета.Ru 06:17
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