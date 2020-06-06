с чего всё началось

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.

Здоровье Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 29

Космос В США назначили дату запуска марсохода Perseverance Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае российским транспортным самолётом Ан-124−100 «Руслан» на космодром ВВС США на мысе Канаверал была доставлена первая ступень ракеты-носителя Atlas V для запуска миссии «Марс-2020».

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,7K

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 35

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 814

Происшествия Пять человек погибли при крушении небольшого самолета в США В США на севере штата Джорджия разбился небольшой самолет, сообщил шериф местной полиции телекомпании Fox. Погибли не меньше пяти человек. 12

Общество Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработают торговые центры Торговые центры на территории Московской области будут открыты только после снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 147

Политика МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии МИД России назвал высылку Чехией двух дипломатов недружественным шагом, пообещав учесть действия Праги при формировании российской линии в отношении республики. 1,2K

Общество В Тульской области скончались два пациента с COVID-19 Тула, 6 июня 2020, 11:54 — REGNUM Два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 6 июня. 598

Общество Где выявили коронавирус в Самарской области 6 июня Региональный оперативный штаб по противодействию завозу и распространению коронавируса опубликовал данные по населенным пунктам, в которых выявили новых зараженных. 306

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ). 551

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 153

Шоу-бизнес Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей. 13

Политика Трамп поручил сократить войсковой контингент США в Германии Глава Белого дома Дональд Трамп приказал вывести из Германии почти 9,5 тыс. американских военнослужащих, что может вызвать обеспокоенность в Европе, приводит Reuters слова высокопоставленного чиновника США. 116

Кино Скончался артист Михаил Кокшенов Сегодня, 5 июня, на 84-м году жизни умер народный артист Михаил Кокшенов. 1,5K

Футбол Брянское Динамо прошло лицензирование ФНЛ В ходе очередного заседания комиссии, проведенного при помощи видеосвязи, были рассмотрены документы столичного «Торпедо», «Спартака-2» и «Текстильщика», а также трех победителей групп ПФЛ – астраханскго «Волгаря», брянского «Динамо» и тольяттинского «Акрона».

Политика Британия может уступить в вопросе пошлин ЕС для заключения соглашения Издание не уточняет, какие именно товары каких экономических секторов планируют обложить пошлинами.