Экономика
ИзвестияПутин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам строительной отрасли, опубликованном на сайте Кремля.
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Интернет
Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV
Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.
ИКС 02:45
Технологии
Раскрыты новые осложнения от коронавируса
Медики заметили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов.
Lenta.ru 04:23
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Шоу-бизнес
Двойник ведущей шоу «Дом-2» Ольги Бузовой оказался трансгендером
Еще совсем недавно все обсуждали новость, что в Сети появилась девушка, которая полностью копирует ведущую шоу "Дом-2" Ольгу Бузову.
Территория новостей 04:37
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Общество
Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Здоровье
Лечение от коронавируса в Москве оплатят только в случае госпитализации на скорой
Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только если они были госпитализированы на автомобиле скорой помощи.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Общество
В Челябинской области готовятся ввести систему электронных пропусков
В Министерстве цифрового развития и массовых коммуникаций России рассказали, что систему электронных пропусков уже с понедельника будут вводить в ЦФО.
Курс дела 04:23
Общество
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов
Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
Политика
Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru вчера в 14:47
Футбол
Дудек назвал Месси обманщиком и провокатором
Бывший вратарь английского "Ливерпуля" и мадридского "Реала" Ежи Дудек назвал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси обманщиком и провокатором.
РИА Новости 02:36
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Здоровье
В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
Космос
Рой мух-роботов отправит NASA на Марс
Агентство NASA показало свою новую разработку, которая будет использоваться в освоении Марса - мини-аппараты, размер которых сопоставим с мухой, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:29
Здоровье
Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане
Вестник Кавказа 02:08
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Политика
В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН
Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
Общество
Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания
РИА Новости вчера в 22:06
Гаджеты
Компания AMD разрабатывает гибридный процессор Artic
Компания AMD планирует выпуск новых гибридных процессоров Artic в этом полугодии.
iReactor 02:17
Общество
Алиханов сообщил, когда в Калининградской области откроют детские сады
Детские сады в Калининградской области откроют уже в мае. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос в своем Instagram.
КП - Калининград 03:23
Общество
Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти
Саудовская Аравия изучает возможность перенаправить нефтяные танкеры, направляющиеся в США, если американский президент Дональд Трамп решит ограничить импорт нефти из королевства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости 01:51
Авто
Составлен рейтинг редко ломающихся авто
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 00:41
Общество
В России может появиться единый центр контроля за водителями
В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
Общество
В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает количество рейсов по России в мае
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сокращает количество рейсов по РФ в мае в связи с ограниченным спросом, следует из сообщения на сайте компании.
ПРАЙМ 03:16
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются.
RT на русском вчера в 13:39
Общество
Банки предупредили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Крупные российские банки зафиксировали рост активности мошенников в период режима самоизоляции, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителей ВТБ и Промсвязьбанка.
Rambler News Service 00:29
Общество
Штрафы за автохлам и сосульки на крышах могут включить в КоАП
Другой статьей предлагается установить наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов с максимальным наказанием для граждан в размере до 5 тыс. рублей, до 20 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 70 тыс. рублей для юридических лиц.
ТАСС 01:20
Кино
Вышел первый тизер сериала «Грозный»
Inc-news.ru 01:38
Происшествия
В Курской области подтверждено ещё 32 случая заражения коронавирусом
Курск, 23 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Курской области 23 апреля подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 04:27