Экономика

ИзвестияИзвестияПутин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам строительной отрасли, опубликованном на сайте Кремля.
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Путин поручил обеспечить льготную ипотечную программу в РФ до 1 мая

Интерфакс03:18

Путин поручил утвердить льготную ипотеку до 1 мая

Российская газета03:51

Размер льготного ипотечного кредита под 6,5% составит до 3 млн рублей для 81 региона РФ

ТАСС03:31

Путин дал поручения по поддержке строительной отрасли

Коммерсантъ04:00

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Известия03:10

Путин поручил кабмину утвердить до 1 мая льготную ипотеку

РИА Новости03:06

Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая

РБК03:58
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Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV

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Раскрыты новые осложнения от коронавируса

Медики заметили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов.
Lenta.ru 04:23
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В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
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Двойник ведущей шоу «Дом-2» Ольги Бузовой оказался трансгендером

Еще совсем недавно все обсуждали новость, что в Сети появилась девушка, которая полностью копирует ведущую шоу "Дом-2" Ольгу Бузову.
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Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Общество

Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе

Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ вчера в 14:03
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Здоровье

Лечение от коронавируса в Москве оплатят только в случае госпитализации на скорой

Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только если они были госпитализированы на автомобиле скорой помощи.
Коммерсантъ вчера в 16:51
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Общество

В Челябинской области готовятся ввести систему электронных пропусков

В Министерстве цифрового развития и массовых коммуникаций России рассказали, что систему электронных пропусков уже с понедельника будут вводить в ЦФО.
Курс дела 04:23
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Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
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Политика

Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru вчера в 14:47
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Футбол

Дудек назвал Месси обманщиком и провокатором

Бывший вратарь английского "Ливерпуля" и мадридского "Реала" Ежи Дудек назвал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси обманщиком и провокатором.
РИА Новости 02:36
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Здоровье

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
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Космос

Рой мух-роботов отправит NASA на Марс

Агентство NASA показало свою новую разработку, которая будет использоваться в освоении Марса - мини-аппараты, размер которых сопоставим с мухой, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:29
Здоровье

Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане

Вестник Кавказа 02:08
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Политика

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
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Общество

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

РИА Новости вчера в 22:06
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Гаджеты

Компания AMD разрабатывает гибридный процессор Artic

Компания AMD планирует выпуск новых гибридных процессоров Artic в этом полугодии.
iReactor 02:17
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Общество

Алиханов сообщил, когда в Калининградской области откроют детские сады

Детские сады в Калининградской области откроют уже в мае. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос в своем Instagram.
КП - Калининград 03:23
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Общество

Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти

Саудовская Аравия изучает возможность перенаправить нефтяные танкеры, направляющиеся в США, если американский президент Дональд Трамп решит ограничить импорт нефти из королевства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости 01:51
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Авто

Составлен рейтинг редко ломающихся авто

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 00:41
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Общество

В России может появиться единый центр контроля за водителями

В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
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Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
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Транспорт

«Аэрофлот» сокращает количество рейсов по России в мае

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сокращает количество рейсов по РФ в мае в связи с ограниченным спросом, следует из сообщения на сайте компании.
ПРАЙМ 03:16
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом

Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются.
RT на русском вчера в 13:39
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Общество

Банки предупредили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Крупные российские банки зафиксировали рост активности мошенников в период режима самоизоляции, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителей ВТБ и Промсвязьбанка.
Rambler News Service 00:29
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Общество

Штрафы за автохлам и сосульки на крышах могут включить в КоАП

Другой статьей предлагается установить наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов с максимальным наказанием для граждан в размере до 5 тыс. рублей, до 20 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 70 тыс. рублей для юридических лиц.
ТАСС 01:20
Кино

Вышел первый тизер сериала «Грозный»

Inc-news.ru 01:38
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Происшествия

В Курской области подтверждено ещё 32 случая заражения коронавирусом

Курск, 23 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Курской области 23 апреля подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 04:27
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