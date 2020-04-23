Экономика
ИзвестияПутин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам строительной отрасли, опубликованном на сайте Кремля.
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Происшествия
В кузбасской деревне загорелись семь домов
РИА Новости 03:50
Финансы
Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей
В марте вклады физических лиц в российских банкахсократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.
Интерфакс 04:10
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Здоровье
В российской клинике начали применять новый способ лечения COVID-19
Новый способ лечения COVID-19 начали применять в российской клинике — Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Lenta.ru 03:25
Наука
Кофе влияет на восприятие вкуса человека
Evo-rus.com 01:35
Общество
За сутки 39 человек заразились коронавирусом в Чечне
В Чеченской Республике за последние сутки зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число больных выросло до 303 человек.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 21 апреля в 03:52
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество
В Ярославской области выявлено еще 35 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Ярославской области еще 35 человек заразились коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль 04:16
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Челябинские власти рассказали о возможном введении цифровых пропусков
Система цифровых пропусков в Челябинской области будет вводиться при ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, пропуск будет представлять собой пин-код из 11 цифр, который можно получить через портал госуслуг, сообщил в четверг первый замгубернатора Виктор Мамин.
РИА Новости 04:14
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Футбол
«Спартак» предложил свой стадион для борьбы с коронавирусом
Московский футбольный клуб «Спартак» может предоставить «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 03:03
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
Общество
Разведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса
Маккарти, возглавляющая Бюро разведки и исследований (INR) Госдепа США, выступая на брифинге, сообщила, что INR не обнаружила свидетельств искусственного происхождения коронавируса.
Военное обозрение 02:42
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%
Киев, 23 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В апреле 2020 года оптовая цена на газ для населения Украины снизилась на 15% по сравнению с мартом, сообщили 22 апреля в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
REGNUM 03:44
Кино
Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва 03:07
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Здоровье
В Ростовской области обновили карту заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 23 апреля 2020, 11:16 — REGNUM В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля.
REGNUM 04:16
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Здоровье
Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях лечения на горячую линию
Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения на горячую линию.
Москва 24 03:16
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Общество
В Тульской области выявлено 25 новых случаев коронавируса
Региональный оперштаб по коронавирусу опубликовал обновленную статистику заболеваемости COVID-19. Еще у 25 человек выявили заболевание.
Тульская пресса 03:46
Транспорт
РЖД изменили правила продажи билетов
Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
Политика
Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru вчера в 14:47
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка
Спасатели нашли живыми двоих мужчин и восьмилетнего мальчика, которые пропали на зимнике на севере Иркутской области.
ТАСС 02:24
Авто
Составлен рейтинг редко ломающихся авто
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 00:41
Транспорт
«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае
Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронировать билеты. «Аэрофлот» вносит изменения в полётную программу по России на май.
Петербургский дневник 03:28
Культура
Концептуальные арт-проекты «перезагрузят» столицу текстиля Иваново
Участниками мероприятия могут стать художники независимо от возраста и технических предпочтений, проекты которых (реализованные и готовящиеся) соответствуют направленности и теме фестиваля.
Ревизор.ру вчера в 11:31