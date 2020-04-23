Экономика

ИзвестияИзвестияПутин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам строительной отрасли, опубликованном на сайте Кремля.
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Путин дал поручения по поддержке строительной отрасли

Коммерсантъ04:00

Путин поручил утвердить ипотеку по 6,5% до 1 мая

Комсомольская правда03:11

Путин поручил обеспечить льготную ипотечную программу в РФ до 1 мая

Интерфакс03:18

Размер льготного ипотечного кредита под 6,5% составит до 3 млн рублей для 81 региона РФ

ТАСС03:31

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Известия03:10

Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая

РБК03:58

Путин поручил предоставить госгарантии «Дом.РФ» в объеме 50 млрд рублей

РИА Новости03:27
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В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Футбол

«Спартак» предложил свой стадион для борьбы с коронавирусом

Московский футбольный клуб «Спартак» может предоставить «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом.
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Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
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Общество

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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения на горячую линию.
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Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
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Общество

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Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
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В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
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