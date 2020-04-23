Экономика

ИзвестияИзвестияПутин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам строительной отрасли, опубликованном на сайте Кремля.
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Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Известия03:10

Путин поручил утвердить льготную ипотеку до 1 мая

Российская газета03:51

Размер льготного ипотечного кредита под 6,5% составит до 3 млн рублей для 81 региона РФ

ТАСС03:31

Путин поручил утвердить льготную ипотечную программу до 1 мая

Интерфакс03:18

Путин поручил утвердить до 1 мая ипотечную программу со ставкой 6,5%

RT на русском03:58

Путин поручил кабмину утвердить до 1 мая льготную ипотеку

РИА Новости03:06

Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая

РБК03:58
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Культура

Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 03:53
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,6K
Происшествия

В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
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Финансы

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Для банков снижение по вкладам физлиц было компенсировано ростом корпоративных счетов и депозитов за март на 625 млрд рублей (2,1%), который произошел несмотря на налоговый период.
Российская газета 04:07
15
Общество

Алиханов сообщил, когда в Калининградской области откроют детские сады

Детские сады в Калининградской области откроют уже в мае. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос в своем Instagram.
КП - Калининград 03:23
6
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
1,2K
Общество

В Челябинской области готовятся к вводу электронных пропусков

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах.
Новый День 03:31
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Армия и оружие

Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
RT на русском вчера в 08:29
492
Экономика

«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год

Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
1
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
25
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
209
Общество

4774 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России

Всего по всей России зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом.
Собеседник 03:46
19
Транспорт

РЖД изменили правила продажи билетов

Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
581
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
96
Политика

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
68
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,9K
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Наука

Кораллы начали гибнуть уже в середине XX века

Коралловые рифы начали исчезать вовсе не в последние 30-40 лет на фоне происходящих климатических изменений, а еще в 50-х годах прошлого века.
N+1 04:05
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Общество

Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился

Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
8
Экономика

Татарстан подготовил новые меры поддержки бизнеса на 1,3 млрд рублей

По итогам опроса ТПП России, 48% предпринимателей не попадают ни в одну из наиболее пострадавших отраслей экономики, которым оказывается поддержка по постановлению правительства России.
Kazanfirst.ru 04:51
Общество

В России может появиться единый центр контроля за водителями

В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
46
Общество

После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
5
Общество

Владелец S7 сообщил о заморозке проекта «Морской старт»

Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о заморозке проекта «Морской старт», который предусматривал запуск ракет-носителей с плавучей платформы в Тихом океане.
РБК 03:16
2
Транспорт

«Аэрофлот» сокращает майские рейсы

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении количества рейсов внутри страны в мае из-за ограниченного спроса, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 04:32
2
Здоровье

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

Интерфакс 02:59
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Политика

Китай оценил подход России к вопросу о происхождении COVID-19

Китай ценит объективный, рациональный и научный подход России к вопросу о происхождении COVID-19, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Взгляд.ру 04:44
1
Шоу-бизнес

Умерла поэтесса «Ласкового мая» Алла Гольцева

News.ru 01:52
Экономика

Выручка «Ленты» в 1 квартале выросла на 7%

Общая торговая площадь Компании по состоянию на 31 декабря 2019 г. составила 1 489 439 кв. м (+1,7% по сравнению с показателем на 31 марта 2019 г.). Число активных держателей карт лояльности "Лента" достигло 16 млн человек (+8,0% год-к-году), около 97% совокупных продаж в первом квартале 2020 г. было осуществлено с использованием карт лояльности.
Finam.Ru 03:11
Армия и оружие

Ливийское ПНС обвинило ЧВК Вагнера в применении «химического оружия»

Выступая на пресс-конференции в Триполи 22 апреля, Башага заявил, что наемники из российской ЧВК Вагнера, воюющие на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара, якобы применили "нервно-паралитический газ" против подразделений из состава "сил международно признанного Правительства национального согласия" (ПНС) Фаиза Сараджа.
Военное обозрение 05:14
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