Экономика
РБКПутин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых. Данное указание содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить508
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Политика
Трамп ограничил иммиграцию в США
Трамп во время предвыборной кампании 2016 года настаивал на ограничении иммиграции в США и пообещал построить стену на границе с Мексикой.
Право.ру 02:18
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Происшествия
В полиции опровергли сообщения о грабежах и избиениях в Подмосковье
В ряде мессенджеров и социальных сетей в последнее время распространяются фейковые сообщения о том, что группы безработных граждан избивают и грабят женщин и пожилых людей возле супермаркетов и аптек.
Вести Подмосковья 11:09
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 15:50
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Игры
Авторы XCOM: Chimera Squad представили трёх новых агентов
Разработчики XCOM: Chimera Squad из студии Firaxis опубликовали новые трейлеры игры, в которых представили трёх агентов: танка Cherub, инженера Patchwork и псионика Shelter.
Игромания.ру 21 апреля в 04:37
Общество
Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники
Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Здоровье
ВОЗ предупреждает о возможных вспышках кори и полиомиелита
Из заявления ВОЗ: «Приостановка оказания услуг в области вакцинации даже на короткий промежуток времени в связи с чрезвычайной ситуацией повышает риск возникновения вспышек болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, таких как корь или полиомиелит».
НТВ 10:44
Общество
ФАС проверяет рост цен на лимоны на 500%
Федеральная антимонопольная служба сообщила о проверке торговых сетей из-за многократного роста цен на лимоны.
Московский Комсомолец 08:28
Здоровье
В Архангельске ещё в трёх больницах у медиков подозревают коронавирус
С утра в федеральной статистике было отражено 123 случая заражения коронавирусом в Архангельской области.
Двина Сегодня 08:20
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Коммерсантъ 05:59
Экономика
Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Общество
ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 10:39
Футбол
«ПСЖ» отпустит Мбаппе бесплатно в 2022 году
Приоритетной задачей руководства «ПСЖ» является сохранение в команде нападающего Килиана Мбаппе, чей действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.
Евро-футбол.ру 07:23
Политика
Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников
МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Армия и оружие
Минобороны получило два ракетоносца Ту-160 после модернизации
В Минобороны добавили, что машины прошли наземные испытания, а также совершили контрольный облет для подтверждения эффективности и качества выполненных работ.
ТАСС 10:41
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Происшествия
На Кубани грабитель убежал от продавщицы
На Кубани грабитель магазина получил отпор от продавщицы и был вынужден спасаться бегством, сообщает ГУ МВД по региону.
Газета.Ru 10:53
Общество
В Челябинской области могут ввести цифровые пропуска
Как сообщает Телеграм-канал Е-область, информационный электронный пропуск будет представлять собой пин-код из одиннадцати цифр и выдаваться бесплатно.
Миасский рабочий 02:30
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Футбол
Защитник футбольного «Динамо» признался, что не знает кто такой Ленин
Защитник московского «Динамо» Тони Шунич признался, что ему неизвестен этот исторический персонаж.
ГЛАС.RU 09:50
Общество
Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом
Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал "Россия 24". По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.
Газета.Ru 11:26
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК 08:43
Общество
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Власти Москвы не хотят реализации сценария, который потребовал бы введения в столицу из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 войск.
РБК 11:39
Политика
Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12