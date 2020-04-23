Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых. Данное указание содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

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