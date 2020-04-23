Экономика

РБКРБКПутин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых. Данное указание содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
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Программа льготного ипотечного кредитования начнет действовать с 27 апреля

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RT на русском03:58

Путин поручил утвердить льготную ипотеку до 1 мая

Российская газета03:51

Размер льготного ипотечного кредита под 6,5% составит до 3 млн рублей для 81 региона РФ

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Известия03:10

Путин поручил кабмину утвердить до 1 мая льготную ипотеку

РИА Новости03:06

Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая

РБК03:58
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Неизвестные напали на хоккейного журналиста в Омске

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Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей

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Госдолг США достиг рекордных $24,5 трлн

Общая сумма госдолга США достигла рекордного уровня — 24,5 трлн долларов.
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Общество

В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

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Экономика

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
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Общество

Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых в России на карантин

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Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
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«Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива.
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Общество

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Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
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Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
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Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
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У мусульман начинается месяц поста Рамадан

У мусульман с вечера четверга начнется Рамадан — месяц соблюдения строгого поста и усиленной молитвы.
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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Китайский город Харбин закрыл въезд для жителей других городов и для автомобилей, зарегистрированных не в Харбине.
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Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заразился коронавирусом.
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Ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались.
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В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

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РБК вчера в 13:59
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Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

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