Граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели - льготные кредиты. Надо исправляться, призвал банковское сообщество президент Владимир Путин. Банки подошли к кризису в хорошей форме, считают в правительстве и тоже призывают активнее кредитовать экономику.

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