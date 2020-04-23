Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПравительство России утвердило программу льготной ипотеки

Граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели - льготные кредиты. Надо исправляться, призвал банковское сообщество президент Владимир Путин. Банки подошли к кризису в хорошей форме, считают в правительстве и тоже призывают активнее кредитовать экономику.
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Путин поручил утвердить льготную ипотечную программу до 1 мая

Интерфаксвчера в 03:18

Жители Ленобласти смогут взять ипотеку под 6,5%

РИА Новостивчера в 09:23

Путин поручил утвердить льготную ипотеку до 1 мая

Российская газетавчера в 03:51

Размер льготного ипотечного кредита под 6,5% составит до 3 млн рублей для 81 региона РФ

ТАССвчера в 03:31

Правительство России утвердило программу льготной ипотеки

Газета.Ruвчера в 17:02

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Известиявчера в 03:10

Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая

РБКвчера в 03:58
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 01:46, Ашберн
Общество

Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом

Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
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Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
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Здоровье

В Саратовской области выявлено 229 случаев заражения SARS-CoV-2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей Саратовской области достигло 190 случаев, то есть за сутки выявили 22 новых инфицированных.
REGNUM вчера в 02:41
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Энергетика

Deutsche Bank спрогнозировал, на сколько хватит средств ФНБ

Эксперты банка выяснили, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель достигли $120 млрд, до этой суммы они снизились со $150 млрд в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:18
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Энергетика

Нефть дорожает на 4-5% на новостях о напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:07
Экономика

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 22 апреля в 08:33
1,8K
Экономика

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
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Общество

Большинство работодателей отказались сохранить удаленку после пандемии

В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
РБК 00:00
Общество

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 12 часов

При создании системы разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей.
РБК 01:30
Космос

Составлена первая комплексная геологическая карта Луны

Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.
3DNews вчера в 04:20
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Общество

Кадыров ответил на слухи о «секретных тюрьмах»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о том, что у него якобы имеются секретные тюрьмы, распространяют психически нездоровые люди, выдающие "страшные сны за действительность" Отвечая на вопрос подписчиков в прямом эфире в Instagram, он напомнил, что "так называемые правозащитники-журналисты неоднократно писали о секретных тюрьмах в его доме".
РИА Новости 01:11
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
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Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru вчера в 08:24
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Экономика

Долги россиян перед МФО за год увеличились на 47%

Количество просроченных долгов россиян перед микрофинансовыми организациями увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом.
VSE42.RU вчера в 22:36
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Экономика

Путин подписал закон о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса

Москва, 22 апреля 2020, 14:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, позволяющие ряду предприятий малого и среднего бизнеса.
REGNUM 22 апреля в 07:40
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 22 апреля в 06:47
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Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
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Общество

Антивирусный препарат Remdesivir провалился на клинических испытаниях

Провал клинических испытаний в борьбе с новым коронавирусом препарата Remdesivir констатировали ученые.
ИА Красная Весна вчера в 15:27
Здоровье

В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
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Общество

«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Lenta.ru вчера в 16:31
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru 22 апреля в 22:10
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Армия и оружие

ЧВК Вагнера в Ливии обвинили в применении химического оружия

Глава МВД созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов, связанных с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера в химической атаке на ливийской территории.
Daily Storm вчера в 09:30
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Общество

Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

Эхо Москвы вчера в 13:31
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Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
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В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса

РИА Новости 00:13
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Политика

Путин уволил заместителя Бастрыкина

Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы СК — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина и уволил его с военной службы.
РБК 22 апреля в 16:04
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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