Коронавирус
Газета.RuПравительство России утвердило программу льготной ипотеки
Граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели - льготные кредиты. Надо исправляться, призвал банковское сообщество президент Владимир Путин. Банки подошли к кризису в хорошей форме, считают в правительстве и тоже призывают активнее кредитовать экономику.
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Общество
Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом
Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
Здоровье
В Саратовской области выявлено 229 случаев заражения SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей Саратовской области достигло 190 случаев, то есть за сутки выявили 22 новых инфицированных.
REGNUM вчера в 02:41
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал, на сколько хватит средств ФНБ
Эксперты банка выяснили, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель достигли $120 млрд, до этой суммы они снизились со $150 млрд в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:18
Энергетика
Нефть дорожает на 4-5% на новостях о напряженности на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:07
Экономика
Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex
Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 22 апреля в 08:33
Экономика
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество
Большинство работодателей отказались сохранить удаленку после пандемии
В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
РБК 00:00
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 12 часов
При создании системы разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей.
РБК 01:30
Космос
Составлена первая комплексная геологическая карта Луны
Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.
3DNews вчера в 04:20
Общество
Кадыров ответил на слухи о «секретных тюрьмах»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о том, что у него якобы имеются секретные тюрьмы, распространяют психически нездоровые люди, выдающие "страшные сны за действительность" Отвечая на вопрос подписчиков в прямом эфире в Instagram, он напомнил, что "так называемые правозащитники-журналисты неоднократно писали о секретных тюрьмах в его доме".
РИА Новости 01:11
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru вчера в 08:24
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Экономика
Долги россиян перед МФО за год увеличились на 47%
Количество просроченных долгов россиян перед микрофинансовыми организациями увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом.
VSE42.RU вчера в 22:36
Экономика
Путин подписал закон о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса
Москва, 22 апреля 2020, 14:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, позволяющие ряду предприятий малого и среднего бизнеса.
REGNUM 22 апреля в 07:40
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 22 апреля в 06:47
Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
Общество
Антивирусный препарат Remdesivir провалился на клинических испытаниях
Провал клинических испытаний в борьбе с новым коронавирусом препарата Remdesivir констатировали ученые.
ИА Красная Весна вчера в 15:27
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
Общество
«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Lenta.ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru 22 апреля в 22:10
Армия и оружие
ЧВК Вагнера в Ливии обвинили в применении химического оружия
Глава МВД созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов, связанных с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера в химической атаке на ливийской территории.
Daily Storm вчера в 09:30
Общество
Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь
Эхо Москвы вчера в 13:31
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
Происшествия
В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса
РИА Новости 00:13
Политика
Путин уволил заместителя Бастрыкина
Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы СК — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина и уволил его с военной службы.
РБК 22 апреля в 16:04
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04