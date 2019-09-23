Политика
ТК ЗвездаПутин поручил правительству увеличить выплаты врачам и учителям в ДФО
К 1 декабря 2019 года правительству РФ поручено увеличить выплаты для врачей и учителей, участников программ «Земский доктор» и «Сельский учитель», работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках или поселках городского типа, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.
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Путин поручил увеличить выплаты сельским врачам и учителям на Дальнем Востоке
Rambler News Service04:14
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Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу
"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
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Жена Эммануила Виторгана призналась, что скрывала рак
57-летняя супруга артиста сохраняет цветущий вид, но мало кому известно, что в девяностые годы у нее был рак молочной железы.
Телепрограмма 06:07
Здоровье
Врачей медико-социальной экспертизы предложили уравнять в правах с медиками
Существующая система медико-социальной экспертизы (МСЭ) нуждается в преобразованиях, заявил эксперт ОНФ, глава Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко, комментируя результаты проверки Счетной палаты.
Российская газета 05:11
Наука
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
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Путешествия
Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из «Пулково»
Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство намерено в тестовом режиме открыть седьмую "свободу воздуха", сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на гендиректора "Воздушных ворот Северной столицы" (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.
Газета.Ru 18:29
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В Xiaomi назвали дату старта продаж смартфона Mi 9 Pro 5G
Глава Xiaomi рассказал, что официальная презентация новой модели смартфона пройдёт 24 сентября, а продажи Mi 9 Pro начнутся через неделю после презентации.
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Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
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Дочери Игоря Николаева «дали новое имя»
Юлия Проскурякова дала своей дочери артистический псевдоним: "принцесса Ильяна-Вероника".
Дни24 вчера в 12:39
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости 13:30
Общество
Лесной министр Приангарья арестован, но нарушения продолжаются
Министерство лесного хозяйства Иркутской области вновь уличили в нарушении природоохранного законодательства, которое неизбежно привело бы к незаконной вырубке более полумиллиона кубометров древесины.
REGNUM 02:53
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru вчера в 17:06
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где располагаются посольства зарубежных стран и правительственные учреждения Ирака.
РБК 19:06
Культура
В Мурманской области появятся три виртуальных концертных зала
Победителями признаны 80 учреждений в 80 городах 44 регионов страны. В их числе три учреждения Мурманской области.
Мурманский вестник вчера в 09:34
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В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
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Вышел новый тизер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Главную роль в продолжении нашумевшего сериала сыграл Аарон Пол. Премьера полнометражного фильма состоится на Netflix 11 октября.
Профиль 05:39
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В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
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На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
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Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
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Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
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Армия и оружие
В России появится истребитель шестого поколения
В России работают над созданием истребителя шестого поколения.
RuNews24.ru 04:54
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Почётный возраст празднику не помеха
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АКРА впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне A– со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
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В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения
В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
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Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
Здоровье
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги.
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Минздрав пообещал обеспечить всех нуждающихся детей «Фризиумом»
Минздрав России дал слово обеспечить всех детей, которым нужен «Фризиум», необходимым им лекарством.
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