Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаПутин поручил правительству увеличить выплаты врачам и учителям в ДФО

К 1 декабря 2019 года правительству РФ поручено увеличить выплаты для врачей и учителей, участников программ «Земский доктор» и «Сельский учитель», работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках или поселках городского типа, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.
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Путин поручил повысить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке

Российская газета07:22

Путин поручил увеличить выплаты врачам и учителям ДФО

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