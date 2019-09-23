Политика
ТК ЗвездаПутин поручил правительству увеличить выплаты врачам и учителям в ДФО
К 1 декабря 2019 года правительству РФ поручено увеличить выплаты для врачей и учителей, участников программ «Земский доктор» и «Сельский учитель», работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках или поселках городского типа, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.
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Путин поручил увеличить выплаты сельским врачам и учителям на Дальнем Востоке
Rambler News Service04:14
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:58, Вашингтон
Происшествия
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке
Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к разливу топлива в районе города Тлущ под Варшавой.
Российская газета 04:35
Авто
В Сети появились «живые» фото новой Hyundai Creta
Официальные продажи кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения в Китае еще начались, однако первые «товарные» машины уже поступают к дилерам.
Автоновости дня вчера в 09:33
Спорт
Павел Колобков: «РУСАДА выполнила все условия ВАДА»
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что РУСАДА выполнила все условия ВАДА для восстановления прав.
Спорт-Экспресс 06:18
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
ЖКХ
Власти Москвы объявили о начале подачи тепла в жилые дома
С понедельника, 23 сентября, отопление в Москве начнут включать в жилых домах.
РБК 06:54
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Политика
Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала
Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:12
Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Авто
Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Авто
Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 21 сентября в 12:31
Шоу-бизнес
Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения
Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ попросил прощения у своей бывшей жены, с которой прожил чуть больше года.
ФАН 03:08
Экономика
Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП в Житомирской области Украины
Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины.
Известия 02:48
Политика
Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Путешествия
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Происшествия
В Краснодарском крае поезд сбил четырехлетнего мальчика
В Краснодарском крае поезд насмерть сбил четырехлетнего мальчика, который перебегал железнодорожные пути с дедушкой.
РБК 05:32
Происшествия
Курский сенатор Михайлов пожаловался в СК на кавээнщика Антона Сасина
Бывший губернатор Александр Михайлов предъявил свои претензии участнику команды «Прима» Антону Сасину Последние два месяца Антона регулярно вызывают в правоохранительные органы по заявлению сенатора.
Курские известия 21 сентября в 02:35
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Экономика
Новосибирцев хотят обязать платить налог на чрезвычайные ситуации
«Собранные по всей стране средства будут направляться в регионы, где будет объявлена чрезвычайная ситуация», – объяснил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
АиФ Новосибирск вчера в 23:19
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Происшествия
Резонансное изнасилование спортсменки в Анапе затронуло 11 полицейских
Как стало известно "Свободным медиа", ссылающихся на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю, ведомство приняло 11 кадровых решений в отношении своих сотрудников после происшествия в Анапе.
KrasnodarMedia 06:15
Происшествия
В Ленинградской области идут обыски по делу убитого ресторатора
В Ленинградской области сотрудники Следственного комитета приступили к обыскам по делу об убийстве ресторатора и скульптора Михаила Долгополова.
Петербургский дневник 06:24
Армия и оружие
ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан
Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ 05:47