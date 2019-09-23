Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаПутин поручил правительству увеличить выплаты врачам и учителям в ДФО

К 1 декабря 2019 года правительству РФ поручено увеличить выплаты для врачей и учителей, участников программ «Земский доктор» и «Сельский учитель», работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках или поселках городского типа, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.
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Путин поручил увеличить стимулирующие выплаты врачам и учителям в ДФО

РИА Новости04:38

Путин поручил увеличить выплаты врачам и учителям ДФО

Известия05:07

Путин поручил правительству увеличить выплаты врачам и учителям в ДФО

ТК Звезда05:05

Путин поручил повысить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке

Российская газета07:22

Путин поручил увеличить выплаты сельским врачам и учителям на Дальнем Востоке

Rambler News Service04:14

Выплаты по программе «Земский доктор» в ДФО вырастут в два раза

REGNUM04:11

Путин поручил обновить материально-техническую базу учреждений культуры на Дальнем Востоке

ТАСС03:56
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Политика

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Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
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