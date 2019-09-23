Экономика
ТВ ЦентрПутин поручил выдавать ипотеку под 2%
Документы опубликованы на сайте Кремля и на официальном портале правовой информации. В частности, правительству поручено до 15 декабря подготовить поправки, предусматривающие снижение ипотечных ставок до 2% годовых для молодых семей, проживающих на Дальнем Востоке.
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Яровая призвала парламентариев к совместной работе по развитию Дальнего Востока
Парламентская газетавчера в 07:44
Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО
РИА Новости23 сентября в 03:20
Путин поручил подготовить поправки о субсидировании ипотеки молодым семьям в ДФО до 2%
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:57, Вашингтон
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