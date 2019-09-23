Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПутин поручил выдавать ипотеку под 2%

Документы опубликованы на сайте Кремля и на официальном портале правовой информации. В частности, правительству поручено до 15 декабря подготовить поправки, предусматривающие снижение ипотечных ставок до 2% годовых для молодых семей, проживающих на Дальнем Востоке.
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

Яровая призвала парламентариев к совместной работе по развитию Дальнего Востока

Парламентская газетавчера в 07:44

Путин подписал ряд поручений по развитию Дальнего Востока

RT на русском23 сентября в 12:36

Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО

РИА Новости23 сентября в 03:20

Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых

Lenta.ru23 сентября в 03:57

Путин поручил подготовить поправки о субсидировании ипотеки молодым семьям в ДФО до 2%

ТАСС23 сентября в 03:45

Кабмин подготовит поправки по ипотеке для молодых семей в ДФО под 2%

РЕН ТВ23 сентября в 03:25

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

РБК23 сентября в 07:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:57, Вашингтон
Происшествия

Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Футбол

Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов

Портал 90min.com составил список из семи лучших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
Metaratings вчера в 17:05
Экономика

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
РБК вчера в 15:42
Армия и оружие

Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Политика

Зеленский назвал единственного человека, который может давить на него

Президент Украины Владимир Зеленский ответил российским журналистам на вопрос о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора.
РИА Новости 04:37
Происшествия

На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем

Вести.Ru вчера в 20:02
Транспорт

Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Транспорт

МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Культура

Раскрыта причина срыва Соловьева

Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Политика

Матвиенко переизбрали главой Совета Федерации

РБК 03:24
Космос

Венера могла быть первой пригодной для жизни планетой

Портал Поиск 03:38
Культура

В Москве завершился фестиваль «Круг света»

ТВ Центр вчера в 15:36
Технологии

Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия вчера в 07:58
Авто

В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей

Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.
Новые автомобили 23 сентября в 12:19
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Здоровье

В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства

Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 22 сентября в 11:19
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Экономика

Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки

С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей.
REGNUM 04:31
Происшествия

Московский суд наложил арест на компьютерную программу

Лефортовский районный суд Москвы едва ли не впервые в истории российского судопроизводства наложил арест на компьютерную программу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 04:04
Политика

Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ

В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
Известия вчера в 18:16
Политика

Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН

Известия вчера в 09:47
Происшествия

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 сентября в 13:09
Футбол

Тренер «Монако» отметил прогресс Головина

Главный тренер футбольного клуба "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче чемпионата Франции с "Ниццей".
РИА Новости 02:27
Кино

Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»

Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Журналисты предполагают, что они носят имущественный характер, так как в стенах клиники появлялся нотариус, а санитарки утверждают, что было написано завещание.
Вести Подмосковья 02:52
Гаджеты

25 сентября Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян

Evo-rus.com 03:36
Политика

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Футбол

До 16 и дальше: клубы РПЛ вступают в борьбу за Кубок России

Турнир дошел уже до 1/16 финала, и на этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ.
Известия вчера в 17:00
Общество

«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области

В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Известия 23 сентября в 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное